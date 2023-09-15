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2023-09-15 13:12:19

大阪警察佈防1300人無果　仍有26人慶祝跳河（有片）

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在周四晚有大批棒球迷在大阪跳河慶祝。(影片截圖)

在周四晚有大批棒球迷在大阪跳河慶祝。(影片截圖)

日本大阪的警方，早前宣布安排1,300名警察在大阪車站至大阪南區一帶戒備，以防有大量棒球迷因為當地職業棒球隊阪神虎，在18年來首奪聯盟冠軍慶祝而造成意外。不過警方公布，在周四（14日）仍有至少26人在道頓堀川跳河，但未有任何人被捕。

有女子穿好泳衣在河邊準備。(X) 這位男士的動作獲網民瘋傳。(X) 球迷改在河岸兩邊跳河。(X) 球迷改在河岸兩邊跳河。(X)

日本職業棒球隊的阪神虎，在昨日的賽事上，以4:3的比分擊敗讀賣巨人，自2005年後，再次奪得中央聯盟的冠軍。日本警方早就表示會在大阪的道頓堀戒備，原因是自2003年起，阪神的支持者都會在道頓堀川跳河慶祝，由於過往有人因此死亡，以及道頓堀川的河水水質不佳，可能會引發疾病。加上警方擔心人群聚集可能發生人踩人的意外等問題，連台灣方面亦有向在日本的台灣遊客避免到道頓堀聚集。而大阪警方在下午約5時許，已經在道頓堀川一帶以及戎橋上戒備，並呼籲人群避免聚集。但在道頓堀一帶仍然有大量遊客、球迷以及傳媒人。

大阪警察部署大量警員守護戎橋的兩邊。(影片截圖) 跳河後有人拋出救生圈。(影片截圖)

▼跳河後有人拋救生圈協助▼

縱使警察封鎖了戎橋以及道頓堀橋兩條過去球迷主要跳橋的橋樑，不過球迷跳河的決心未有受阻，部份轉到河岸兩邊的路旁，跨越欄桿上跳河。警方表示，截至今日凌晨3時為止，至少有26人跳河。警方又公布，當中沒有人因為妨礙公務或是破壞財物等而被捕。

道頓堀川的跳河傳統，自2003年阪神虎贏得央聯冠軍，有多達5,300人跳河後，越來越人以各種名義跳河，當中包括過去日本國家足球隊在世界盃或其他國際賽取得成績，亦有人跳河。

 

▼警察封鎖了戎橋兩旁▼

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