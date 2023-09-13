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國際
2023-09-13 15:28:00

大阪警方將部署1300警力　防棒球迷明日跳河慶祝

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大阪警察將部署比萬聖節還多的警力防止球迷跳河。(網上圖片)

大阪警察將部署比萬聖節還多的警力防止球迷跳河。(網上圖片)

日本大阪市的警察，周四（13日）會部署1,300人在大阪南區以及大阪車站一帶，以應對當地職業棒球隊阪神虎，最快有機會在明日成為聯盟冠軍而引發大量球迷跳河慶祝以及人踩人的事故。

日本職業棒球隊阪神虎，預料最快在明日的比賽擊敗讀賣巨人後，會相隔18年而成為中央聯盟的冠軍。由於在2003年奪得聯盟冠軍時，曾有多達5,300人在大阪的道頓堀跳河慶祝，並造成一人死亡的事故，而在兩年後，亦有大量球迷在道頓堀聚集慶祝，因此大阪警方已為此做好人群聚集的準備。

 

▼2003年球迷在道頓堀慶祝▼

阪神虎球迷。(網上圖片)

阪神虎球迷。(網上圖片)

憂發生人踩人事件

日本媒體表示，大阪警方會在包括南區以及大阪車站部署約1,300人，並實施人潮的管制，當中包括提供外語的指示以引導當地的遊客，以免出現人踩人的事件。由於去年南韓發生過梨泰院的人踩人事故，造成158死亡，因此日本警方非常擔心類似事件的發生。媒體指，這次的警力投入是大阪去年在萬聖節部署的警力的6.5倍。

在2005年時，警察曾用欄桿阻止球迷跳河，不過最後仍有55人跳河，並有年輕人與警察衝突以及警察派出所被爆玻璃的事件，故此警方指考慮到球迷想要慶祝的心理，不會設置欄杆，但會在道頓堀一帶面向河道的位置劃為封鎖區。同時部署警員在現場，以比較輕鬆的方式呼籲人們避免滯留。而道頓堀橋的其中一面，會用布覆蓋。

 

▼2014年亦曾有球迷跳河▼

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