大阪警方將部署1300警力　防棒球迷明日跳河慶祝

日本大阪市的警察，周四（13日）會部署1,300人在大阪南區以及大阪車站一帶，以應對當地職業棒球隊阪神虎，最快有機會在明日成為聯盟冠軍而引發大量球迷跳河慶祝以及人踩人的事故。

日本職業棒球隊阪神虎，預料最快在明日的比賽擊敗讀賣巨人後，會相隔18年而成為中央聯盟的冠軍。由於在2003年奪得聯盟冠軍時，曾有多達5,300人在大阪的道頓堀跳河慶祝，並造成一人死亡的事故，而在兩年後，亦有大量球迷在道頓堀聚集慶祝，因此大阪警方已為此做好人群聚集的準備。

▼2003年球迷在道頓堀慶祝▼