大阪賭場計劃獲確認申請　目標2029年末開業

日本政府早年通過計劃，容許在國內建立最多3個包含賭場的綜合度假村設施。然而有關計劃在新冠疫情以及國際形勢變化下，多個地方的計劃先後泡湯，現時就僅餘下大阪市及府與長崎縣，而日本政府今日(27日)已確定收到大阪的計劃書，而長崎縣就在周二的議會通過計劃，並於周四才向日本政府提交計劃。而根據大阪的計劃，需經過政府及學者組成的委員會審查，在獲批准後期望會在2029年的秋冬之間開業。

大阪市及府所提交的計劃，將在大阪灣的人工島夢洲建立佔約49平方公里的賭場連酒店以及會展設施，預計每年可以吸引2,000萬人到訪，並為鄰迎的近畿都會圈提供每年11,400億日圓（約701.09億港元）的經濟收益。計劃由美國的美高梅集團與日本歐力士集團合作，也是計劃唯一的申請者。其他小股東將包括關西電力以及松下集團等20家企業，初期投資約為10,800億日圓（約664.22億港元）。

至今僅餘2地提交計劃

受到疫情及國際形勢影響，原本獲得多處歡迎的日本賭場度假村計劃，先後在多個地方觸礁，其中北海道及神奈川縣橫濱市就撤固有關計劃；而鄰近大阪的和歌山縣，就因為縣議會的反對，否決了有關計劃。至於九州的長崎縣，就在周二獲得縣議會通過，將在28日向政府的委員會提交計劃書。而在多個地方的招募合作計劃時，有多個中國、香港以及澳門財團，包括澳門賭場營運企業，曾提交過合作計劃，但據日本傳媒報道，多個相關的財團先後被勸退，原因是日本政府對中國資金的憂慮。而日本政府原計劃在3個地點建設，至今就只有2個地方提交計劃書。