大阪通天閣附近商店街起火 濃煙衝天傷亡未明(有片)

日本大阪通天閣附近的商店街，於當地時間今日(21日)下午4時50分左右發生火災，影片可見其中一棟五層高建築的地下商店起火，濃煙衝天，民眾紛走避，有人嘗試用滅火筒救火，目前有至少26輛消防車滅火，目前尚不清楚起火原因，及是否有人受傷。
【速報】通天閣の近くの商店街で火災 激しい炎上がる 大阪･浪速区 pic.twitter.com/71qvzVD0lV— NewsDigest by JX通信社 / 地震･災害･ニュース速報 (@NewsDigestWeb) January 21, 2025
新世界本通り火事— etenoir (@etenoirtaku) January 21, 2025
通天閣すぐです
火の用心🔥 pic.twitter.com/uoGEEiimg6
通天閣通りの火事に遭遇した pic.twitter.com/eRB7jvnM8g— saho (@fjtsh_23) January 21, 2025
❗️ 在阪メディアによると、大阪市浪速区の通天閣本通商店街で21日午後5時前、5階建てビルの1階部分から火が出ているとの通報があった。— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) January 21, 2025
消防車26台、ヘリ1機が消火活動にあたる。動画は目撃者が撮影したとみられるもの。pic.twitter.com/0gobJxMVbJ https://t.co/1fdmDWhIkw
黒煙に包まれる通天閣#新世界 #火災 #大阪 #通天閣 pic.twitter.com/SOKKQLa1j1— ピロ@KINGDOM (@KINGDOM_PIRO) January 21, 2025