大阪通天閣附近商店街起火 濃煙衝天傷亡未明(有片)

日本大阪通天閣附近的商店街，於當地時間今日(21日)下午4時50分左右發生火災，影片可見其中一棟五層高建築的地下商店起火，濃煙衝天，民眾紛走避，有人嘗試用滅火筒救火，目前有至少26輛消防車滅火，目前尚不清楚起火原因，及是否有人受傷。