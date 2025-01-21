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國際
2025-01-21 16:43:09

大阪通天閣附近商店街起火 濃煙衝天傷亡未明(有片)

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日本大阪通天閣附近的商店街發生火災(X)

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日本大阪通天閣附近的商店街，於當地時間今日(21日)下午4時50分左右發生火災，影片可見其中一棟五層高建築的地下商店起火，濃煙衝天，民眾紛走避，有人嘗試用滅火筒救火，目前有至少26輛消防車滅火，目前尚不清楚起火原因，及是否有人受傷。

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