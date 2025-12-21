大阪道頓堀河突現大量魚群 日本網民：大地震先兆？(有片)

日本旅遊熱點大阪道頓堀的河流日前出現異象，突湧現大量魚群，數量之多幾乎覆蓋整個河面。有民眾上周四(18)上載有關影片引起網民關注，累計近3,000萬人瀏覽。有網民擔心可能是大地震先兆。有科學家則指，魚群或順著水流進入道頓堀河流覓食，但確切原因不明。

「阪神大地震前似乎曾出現類似情況」

日本傳媒稱，大阪道頓堀川18日下午出現奇景，神秘的魚群密密麻麻地在水中游動，幾乎完全覆蓋水面，吸引不少遊客駐足觀看。一名馬來西亞遊客稱，很美麗。另一位目擊者說，早上六、七時左右看到，當時魚群非常龐大。看見河中魚群密密麻麻，不少網民不禁擔心是大自然預警，留言稱「大量魚群突然出現，可能是大地震的先兆」、「阪神大地震前似乎也曾出現過類似情況」。 由於道頓堀川過去以水質不佳聞名，也有不少人驚呼「道頓堀川甚麼時候變得這麼清澈」。