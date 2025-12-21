熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-21 16:19:07

大阪道頓堀河突現大量魚群 日本網民：大地震先兆？(有片)

分享：
大阪道頓堀河突現大量魚群 日本網民：大地震先兆？(有片)

大阪道頓堀川18日出現奇景，水裡出現密密麻麻的魚群。(互聯網)

日本旅遊熱點大阪道頓堀的河流日前出現異象，突湧現大量魚群，數量之多幾乎覆蓋整個河面。有民眾上周四(18)上載有關影片引起網民關注，累計近3,000萬人瀏覽。有網民擔心可能是大地震先兆。有科學家則指，魚群或順著水流進入道頓堀河流覓食，但確切原因不明。
 

大阪道頓堀河突現大量魚群 日本網民：大地震先兆？(有片) 大阪道頓堀河突現大量魚群 日本網民：大地震先兆？(有片) 大阪道頓堀河突現大量魚群 日本網民：大地震先兆？(有片) 大阪道頓堀河突現大量魚群 日本網民：大地震先兆？(有片) 大阪道頓堀河突現大量魚群 日本網民：大地震先兆？(有片) 大阪道頓堀河突現大量魚群 日本網民：大地震先兆？(有片) 大阪道頓堀河突現大量魚群 日本網民：大地震先兆？(有片) 大阪道頓堀河突現大量魚群 日本網民：大地震先兆？(有片)

「阪神大地震前似乎曾出現類似情況」

日本傳媒稱，大阪道頓堀川18日下午出現奇景，神秘的魚群密密麻麻地在水中游動，幾乎完全覆蓋水面，吸引不少遊客駐足觀看。一名馬來西亞遊客稱，很美麗。另一位目擊者說，早上六、七時左右看到，當時魚群非常龐大。看見河中魚群密密麻麻，不少網民不禁擔心是大自然預警，留言稱「大量魚群突然出現，可能是大地震的先兆」、「阪神大地震前似乎也曾出現過類似情況」。 由於道頓堀川過去以水質不佳聞名，也有不少人驚呼「道頓堀川甚麼時候變得這麼清澈」。

adblk5

大阪市立自然史博物館專家松井彰子表示，那是細烏魚魚群，推測牠們順著水流進入道頓堀川覓食，但確切原因不明。有專家則指出，烏魚對溫度變化相當敏感，水溫下降後，逃到相對溫暖的道頓堀川。

地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖）

ADVERTISEMENT

送元朗廣場聖誕禮品套裝🎄

ad