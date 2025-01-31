大阪關西機場4月起上調使用費　國際線每位成人漲價兩成

過年不少人選擇出國旅遊，但過年後飛日本更貴了！近期大阪關西機場公布新規，2025年4月起將上調第一航廈的旅客服務設施使用費，漲幅20%到30%。
據《日刊工業新聞》等日媒綜合報道，關西機場將於2025年4月1日起上調第一航廈的旅客服務設施使用費（PSFC），包括國際航線及日本國內航線都受到影響。
調整至 3,310日圓
據悉， 若搭乘國際航班出發，成人將從現行2,780日圓（約140港元）調整至 3,310日圓（約167港元），漲幅約2成，兒童費用會從現行1,390日圓（約70港元）漲至1,660日圓（約83.8港元）。
若轉機成人費用會從560日圓（約28.3港元）上調至660日圓（約33.3港元），兒童費用會從280日圓（約14.1港元）漲至330日圓（約16.7港元）。國際線只要是使用兒童優惠票價，就會被視為兒童，2歲以下免收。
至於國內線出發和抵達的航班，成人費用則從440日圓（約22.2港元）漲至560日圓（約28.3港元），漲幅近3成，兒童費用從220日圓（約11.1港元）調整至280日圓（約14.1港元）。在國內線部分，3歲以上且未滿12歲者視為兒童，3歲以下免收。
1994年啟用以來首度漲價
這回調漲的旅客服務設施使用費（PSFC），多用於航廈內公共空間的維護管理、旅客指引、維護安全等。關西機場強調，提高費用是因為近期原物料、人事費用飆升，不得不作出的決定，國際線也是關西機場自1994年啟用以來，第一次進行價格調漲。
消息一出，引發許多PTT網友議論紛紛。不少人認為是2025年4月要舉辦大阪世博才導致漲價，大嘆：「 KIX（關西機場）原本就已經夠貴了竟然還可以漲價！」；「世博期間的房價都漲翻天」；「要漲價了，機場飲水機裝了沒」；「看很多人在罵關西免稅店變很難買」。
另外也有內行網友建議，2025年4月神戶就有開台北、台中航線，可以改從神戶進入關西，不只能避免漲價，也能順勢避開關西機場擁擠的人潮。
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