大阪關西機場4月起上調使用費　國際線每位成人漲價兩成

過年不少人選擇出國旅遊，但過年後飛日本更貴了！近期大阪關西機場公布新規，2025年4月起將上調第一航廈的旅客服務設施使用費，漲幅20%到30%。

據《日刊工業新聞》等日媒綜合報道，關西機場將於2025年4月1日起上調第一航廈的旅客服務設施使用費（PSFC），包括國際航線及日本國內航線都受到影響。

調整至 3,310日圓

據悉， 若搭乘國際航班出發，成人將從現行2,780日圓（約140港元）調整至 3,310日圓（約167港元），漲幅約2成，兒童費用會從現行1,390日圓（約70港元）漲至1,660日圓（約83.8港元）。

若轉機成人費用會從560日圓（約28.3港元）上調至660日圓（約33.3港元），兒童費用會從280日圓（約14.1港元）漲至330日圓（約16.7港元）。國際線只要是使用兒童優惠票價，就會被視為兒童，2歲以下免收。

至於國內線出發和抵達的航班，成人費用則從440日圓（約22.2港元）漲至560日圓（約28.3港元），漲幅近3成，兒童費用從220日圓（約11.1港元）調整至280日圓（約14.1港元）。在國內線部分，3歲以上且未滿12歲者視為兒童，3歲以下免收。