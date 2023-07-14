大阪音樂會綵排發生事故取消　職員遭時速120公里水柱直射死亡

原定在日本大阪舉行的一場韓星演唱會，在今日（14日）的綵排期間發生意外，一名工作人員被表演用的一支射水裝置，以時速120公里的水柱射中臉部，男子最後死亡。演唱會主辦機構隨即宣布取消兩日的演唱會。

原定明日（15日）起一連兩日在大阪舞洲舉行的音樂會「Waterbomb Osaka 2023」會場。日本媒體指，在今早11時，一名40歲的男性工作人員在檢查舞台有關的「水砲」裝置時，被裝置射出的水柱擊中臉部，男子隨即失去意識，疑是腦部受挫傷，在送院之後證實死亡。

大阪府的警察正在現場進行調查，並以業務過失致死的罪名進行搜證。而原定明日及下周日舉行的「Waterbomb Osaka 2023」已宣布取消。有關的演唱會原定有包括前女子組合IZ*ONE隊長權恩妃，男子組合2PM的Jun. K以及Nichkhun等參與演出。