大阪「特區民宿」逾4成為中國人經營 持經營管理簽證中國人增多 學者：藉此移居日本

調查顯示，截至去年底，在日本大阪市獲得「特區民宿」認定的5,587家業者中，由中國人或是中國註冊公司經營的比例高達41%。而在疫情後，大阪市以「經營管理」申請在居留資格的中國人迅速增加，顯示以經營民宿為手法移居日本的中國人正在增加。

「特區民宿」正式名稱是「國家戰略特別區域外國人滯在施設經營事業」，是日本政府為了提供外國旅客更多住宿選擇、解決酒店和旅館不足問題，在特定地區或旅遊景點增加住宿場所，自2014年開始實施。

「特區民宿」為安倍經濟產物

「國家戰略特區」是已故前首相安倍晉三時代，為了提升日本經濟增長而劃定的經濟特區，目的在提升國際競爭力。在這些特區內，可以放寬原有的法規限制。特區包括「東京圈」的東京都、神奈川縣、千葉縣成田市、千葉縣千葉市，「關西圈」的大阪府、兵庫縣、京都府，以及沖繩縣、廣島縣、愛知縣等多個縣市。