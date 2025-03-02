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國際
2025-03-02 16:22:30

大阪「特區民宿」逾4成為中國人經營 持經營管理簽證中國人增多 學者：藉此移居日本

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大阪為熱門旅遊目的地，民宿需求熾熱，市府調查顯示，多達41%「特區民宿」由中國人經營。(資料圖片)

大阪為熱門旅遊目的地，民宿需求熾熱，市府調查顯示，多達41%「特區民宿」由中國人經營。(資料圖片)

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調查顯示，截至去年底，在日本大阪市獲得「特區民宿」認定的5,587家業者中，由中國人或是中國註冊公司經營的比例高達41%。而在疫情後，大阪市以「經營管理」申請在居留資格的中國人迅速增加，顯示以經營民宿為手法移居日本的中國人正在增加。

「特區民宿」正式名稱是「國家戰略特別區域外國人滯在施設經營事業」，是日本政府為了提供外國旅客更多住宿選擇、解決酒店和旅館不足問題，在特定地區或旅遊景點增加住宿場所，自2014年開始實施。

「特區民宿」為安倍經濟產物

「國家戰略特區」是已故前首相安倍晉三時代，為了提升日本經濟增長而劃定的經濟特區，目的在提升國際競爭力。在這些特區內，可以放寬原有的法規限制。特區包括「東京圈」的東京都、神奈川縣、千葉縣成田市、千葉縣千葉市，「關西圈」的大阪府、兵庫縣、京都府，以及沖繩縣、廣島縣、愛知縣等多個縣市。

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「特區民宿」不受《旅館業法》規管

在這些特區內可以不受《旅館業法》規管而經營民宿，由於是在「特別區」設立的民宿，因此簡稱「特區民宿」，全日本95%特區民宿集中在大阪市。一般民宿限制每年營業天數180日，特區民宿則沒有限制。

大阪為熱門旅遊目的地，民宿需求熾熱，市府調查顯示，多達41%「特區民宿」由中國人經營。(資料圖片) 大阪為熱門旅遊目的地，民宿需求熾熱，市府調查顯示，多達41%「特區民宿」由中國人經營。(資料圖片)

民宿註冊地址位於中國

《讀賣新聞》報道，根據大阪市政府統計，截至去年底，基於《民宿法》經營的民宿有5,044間，基於國家戰略特別區相關規管經營的特區民宿有5,587間。

由於特區民宿的經營者資料屬公開資訊，阪南大學觀光地理學教授松村嘉久從註冊公司登記簿等資料，逐一調查5,587間特區民宿經營者發現，有2,305間(41%)的經營者或公司代表是中國人，註冊地址位於中國。99間(2%)由其他外籍人士經營。日本人經營的個人或註冊公司經營的特區民宿有2,343間，無法判別的有840間。

大阪府持「經營管理」簽證中國人為全國最多

調查發現，中國人或中國公司經營的特區民宿在疫情後大幅增加，其中半數以上在2022年後獲得市政府認證。與此同時，大阪持有「經營管理」簽證的中國人數量也在增加。根據在留外國人統計，截至2024年6月的5年裡，大阪府持有「經營管理」簽證的中國人增加2,889人，在日本所有都道府縣中排名第一，比排名第2的東京都(1,862人)，多出逾1,000人。

此外，調查發現，許多案例疑為了獲得簽證，而開設經營民宿的公司。松村嘉久教授表示，「民宿經營與移居(日本)緊密相關，未來這種趨勢可能還會增加」。
 

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