大難不死｜漁夫聖誕墮海　漂流4小時爬上浮標2天終獲救(有片)

巴西1名漁夫特意在聖誕節當日出海釣魚，期間不慎墮海，他憑著求生意志在海上漂流4個多小時後，爬上浮標足足等了2日，結果大難不死，被途經的船隻發現獲救。

綜合報道，巴西里約熱內盧北部的43歲漁夫David Soares，在聖誕節當日獨自登上小艇出海釣魚，期間卻因大浪而不慎墮海，當刻他曾試圖游返岸上，惟不斷被水流帶走。 David Soares形容：「最初10分鐘是最辛苦，因為我拼命想要游回船上，卻無計可施。」他轉頭想游回岸上，卻一直找不著海岸線，他為免體力過度消耗，將身上沉重的衣物除掉，開始在海上漂流。

獲救時出現脫水 入院 1日 上班 David Soares續說，漂流4小時後，他來到一個巨型浮標附近，就爬上浮標等待。他說，在浮標上最擔心是失溫凍死，幸好沒有發生，2日後終於被一艘船發現，原來這艘船是應David Soares的家人要求出海搜索，結果在距離David Soares墮海位置5英里遠的地方找到他。當時他有脫水症狀，隨即通知海警協助將他送院治理，不過，他在1日後已恢復體力，重返海上工作。



