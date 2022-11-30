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國際
2022-11-30 13:03:00

大難不死｜3偷渡客匿貨輪「船舵」　撐11日抵達西班牙

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3名非洲偷渡者從尼日利亞，乘坐在運載石油及化學品的貨輪抵達西班牙，令人驚訝的是，他們是匿藏於船尾的方向舵上，在狹窄空間，腳下就是大海，足足撐了11日抵達目的地，可謂大難不死。

3偷渡客匿貨輪「船舵」，乘風破浪11日抵達西班牙。(Twitter)

3偷渡客匿貨輪「船舵」，乘風破浪11日抵達西班牙。(Twitter)

美國有線新聞網絡(CNN)報道，根據船舶追蹤網站「Marine Traffic」，這艘名為「Althini II」的貨輪從尼日利亞首都阿布賈出發，經過11天的航行於周一(28)抵達西班牙拉斯帕爾馬斯(Las Palmas) 加那利群島(Canary Islands)。當地報道指，這艘運載石油及化學品的貨輪抵達當地後，1名經過現場的燈塔工人發現船舵上坐著幾個人，隨即通知西班牙海岸警衛隊，海岸警衛隊在社交平台Twitter上表示，這3人隨後被帶到港口接受身體檢查。

當地報道指，這艘運載石油及化學品的貨輪抵達當地後，1名經過現場的燈塔工人發現船舵上坐著幾個人，隨即通知西班牙海岸警衛隊。(Twitter) 當地報道指，這艘運載石油及化學品的貨輪抵達當地後，1名經過現場的燈塔工人發現船舵上坐著幾個人，隨即通知西班牙海岸警衛隊。(Twitter)

救援中心：船舵遇上大風浪時或會被海水淹沒

拉斯帕爾瑪斯負責海上救援協調的中心主任Sofía Hernández表示，暫未知他們如何在那狹窄空間度過11天，但說：「躲在船舵十分危險，偷渡過程中更可能因為脫水身亡，遑論遇上大風浪時該，該空隙可能被海水淹沒」。

加那利群島是非洲人前往歐洲的熱門途徑，根據西班牙數據顯示，與去年同期相比，今年前5個月通過海路前往該群島的非洲人數增加51%。據紅十字會稱，去年有超過20,000名移民從西非海岸線穿越到加那利群島，其中1,100多人死在海上。

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