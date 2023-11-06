大韓航空空少胃癌逝判「宇宙輻射」影響 同飛北極航線有關(附早期胃癌5大症狀)

南韓大韓航空（Korean Air）一名空中服務員胃癌病逝，首爾南部職業病判定委員會審議死因，最終認定空服員因長期受到宇宙輻射影響，定性為「工傷」 ，成為南韓首宗因宇宙輻射引發的職業病事故案例。

南韓大韓航空（Korean Air）一名男空中服務員在2021年因胃癌病逝，終年53歲。首爾南部職業病判定委員會審議死因，最終認定他因長期受到宇宙輻射影響，定性為「工傷」，成為南韓首宗因宇宙輻射引發的職業病事故案例。

一半時間往返美歐 「極地航線」大氣層較稀薄

韓聯社報道，這名宋姓的男子空服員於2021年4月被診斷出患有4期胃癌，並於同年5月去世。他在1995年開始在大韓航空上班，到2021年為止平均每年飛行時數為1,022小時，其中一半是往返美洲和歐洲的長途航班。這些航班都選擇最能省時間、經過北極的「極地航線」，但大氣層較為稀薄，宇宙輻射的影響會增加5倍以上。