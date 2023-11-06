大韓航空空少胃癌逝判「宇宙輻射」影響 同飛北極航線有關(附早期胃癌5大症狀)

南韓大韓航空（Korean Air）一名男空中服務員在2021年因胃癌病逝，終年53歲。首爾南部職業病判定委員會審議死因，最終認定他因長期受到宇宙輻射影響，定性為「工傷」，成為南韓首宗因宇宙輻射引發的職業病事故案例。
一半時間往返美歐 「極地航線」大氣層較稀薄
韓聯社報道，這名宋姓的男子空服員於2021年4月被診斷出患有4期胃癌，並於同年5月去世。他在1995年開始在大韓航空上班，到2021年為止平均每年飛行時數為1,022小時，其中一半是往返美洲和歐洲的長途航班。這些航班都選擇最能省時間、經過北極的「極地航線」，但大氣層較為稀薄，宇宙輻射的影響會增加5倍以上。
大韓航空辯稱沒關聯
大韓航空辯稱一直確保機組人員每年累積輻射暴露量不超過安全標準的6毫西弗（mSv），而且該名空中服務員患上胃癌，和宇宙輻射之間沒有已知的關聯性。死者生前並無抽煙飲酒等習慣，加上僅53歲就罹癌病逝，比起一般人更早發病。
委員會指輻射暴露高於實測
不過，首爾南部職業病判定委員會認為，死者的累積輻射暴露量可能高於實測值，而且在長途航班中飲食時間不規律，因此認定胃癌與工作之間存在明顯因果關係。
據報宇宙輻射對一般民眾不會產生太多影響，偶爾搭飛機的旅客完全不會有問題，但機組人員長時間停留在高空，不可避免地會受到宇宙輻射相關問題。 南韓原子力安全委員會每年都進行環境輻射調查，從2017至2021年為止，空服員最大輻射暴露量平均為5.42毫西弗，是一般民眾1毫西弗的約5倍。