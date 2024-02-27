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國際
2024-02-27 15:52:00

大馬女被馬騮打到一仆一碌　脫險後手震震　女童嚇到爆喊(有片)

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大馬女被馬騮打到一仆一碌，脫險後手震震，女童嚇到爆喊。(FB)

大馬女被馬騮打到一仆一碌，脫險後手震震，女童嚇到爆喊。(FB)

馬來西亞一名女子日前在彭亨州雲頂高原遭到馬騮攻擊，被打到一仆一碌，幸得一個駕車途經的華裔家庭出手相助，將馬騮嚇退兼救走遇襲女子，女子事後猶有餘悸，手還在抖震。這家庭事後分享當天拍到的畫面，提醒當地民眾經過附近不要隨便下車。

社交平台Facebook帳號「Yee Chieng」分享多段影片，當時他們一家人正駕車落山，途中發現路旁竟一名女子正和馬騮打成一團，女子更踉蹌倒地，要起腳踢來抵禦，情況危急。幸得這家人及時猛按喇叭驅趕馬騮，並讓女子上車帶走，才避免發生更大的意外。女子上車後驚魂未定，全身發抖，連手也在震，就連這家人的孩子也被嚇得大哭，要家人安撫。Yee Chieng指，受襲女子是當地人，開車下山途中停車到車尾廂取礦泉水洗手，一不留意就被馬騮襲擊，「我們看到就停車，她狂拍打我們車窗要上車。(我們)一直幫助她直到警察到來，當時車上小孩和我都被嚇到，真是驚險。」

女子上車後驚魂未定，發抖得連手也在抖，就連這家人的女童也被嚇哭。(FB) 女子踉蹌倒地，要起腳踢來抵禦，情況危急。(FB) 這家人及時猛按喇叭驅趕馬騮。(FB) 女子上車後驚魂未定，發抖得連手也在抖，就連這家人的女童也被嚇哭。(FB)

網民：馬騮攻擊是因為被人類的動作嚇到

Yee Chieng最後特別提醒「在雲頂下山路段，不要落車。」貼文一出引發熱議，其他網民紛紛大讚「好人有好報」，有人提醒：「馬騮不怕人，還會招兵買馬來攻擊人，我曾經拿掃把以為可以驅趕，結果牠們招來一群(馬騮)衝過來攻擊我」，亦有人表示：「小的時候真被馬騮咬過，所以別太靠近，(馬騮)隨時會衝過來」，但也有人指出：「馬騮通常不會主動攻擊人，會攻擊是因為被人類的動作嚇到感到威脅才攻擊。例如驅趕工作、恐嚇、攻擊。」

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