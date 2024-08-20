大馬婦遭狠夫推落山崖　為年幼子女負傷爬9小時出深谷

馬來西亞一名32歲女子日前與丈夫發生激烈爭吵，詎料竟然被丈夫推下10米深懸崖，不過，女子儘管遭受脊椎受損、腰部和手臂骨折等嚴重傷害，為怕一對年幼子女失去母親，憑藉個人頑強意志，負傷花9個小時爬出深谷自救成功，事件震驚社會。

綜合報道，事發於上月27日， 39歲男子艾哈邁德帶著一對子女，將其32歲的妻子從吉隆坡的工作場所接走，在回家路上，夫妻因家中瑣碎事發生激烈爭吵，至凌晨4至5時，丈夫突然停下車想徒手掐死妻子，但遭極力掙扎，丈夫又掏出一把刀，威脅要殺死她，惟妻子逃走不成，但不久之後，二人再次發生爭執，這次艾哈邁德把車停在路邊與妻子扭打，更將妻子從車上拖出來，然後將她推落10米深的懸崖，後座上的兩個孩子目睹整個過程。