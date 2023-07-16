大馬婦TikTok拍片教煮野菇 全家中毒慘變「警世片」

路邊野菇不要採，吃後隨時中毒！馬來西亞一名女子將丈夫從住所附近採摘的野生菇煮來吃，結果全家中毒，頭暈嘔吐，須送院治療。出事前，女子拍片原想與網友分享如何烹調新鮮採摘的野生菇類，放上TikTok，卻意外成為「警世片」。

馬來西亞《星洲網》報道，事發當日，女事主的丈夫在住所旁邊採摘了10朵白色蘑菇，誤以為是可以吃的菇類，於是帶回家裡，給妻子炒來吃。

TikTok｜女事主原意為拍片分享美食

女事主在片中教授，她先將白色菇類撕成條狀，在鑊子裡爆香蒜頭、辣椒和薑末，接著將菇類放入鑊中翻炒，再加水煮開。一段時間後，鑊裡的食材煮出青綠色湯汁，她嚐了一口後覺得很美味，便將炒菇「上枱」，與丈夫和兒子一同享用。