大馬擬推「猩猩外交」 贈送貿易國展現生物多樣性 生態學家斥虛偽

馬來西亞當局近日計劃將紅毛猩猩作為外交手段，向購買棕櫚油的國家贈送紅毛猩猩，以展示該國對生物多樣性的承諾。但計劃引來自然資源保護主義者的批評。

贈送紅毛猩猩作為投射軟實力的一種形式

根據《CNN》，馬來西亞種植園和商品部長加尼（Johari Abdul Ghani）近日在吉隆坡舉辦的生物多樣性峰會上，宣佈了「猩猩外交」的計畫。這項計畫旨在仿效中國大陸的「貓熊外交」，馬來西亞將贈送紅毛猩猩給一些最大的貿易夥伴，作為投射軟實力的一種形式。

全球第2大棕櫚油出口國

馬來西亞是僅次於印尼的全球第2大棕櫚油出口國。棕櫚油是世界上消費最廣泛的植物油，被用於製造洗髮精、肥皂、冰淇淋等各種產品。

加尼表示，這是一項外交策略，馬來西亞將贈送紅毛猩猩予貿易夥伴，尤其是主要棕櫚油進口國家，如歐盟、印度和中國大陸，以促進外交關係。

加尼在會中未透露更多細節，例如時間表或是贈送方式。不過，他提到將歡迎棕櫚油巨頭與當地環保組織合作，共同照顧瀕臨滅絕的巨猿，「這將反映馬來西亞如何保護野生動物並維持森林的可持續性，特別是在棕櫚油種植園產業」。

計畫招致自然資源保護主義者與環保組織批評

然而，這項計畫一宣布後便招致自然資源保護主義者與環保組織的批評。他們指出，棕櫚油產業的擴張使森林遭到砍伐，更嚴重威脅了極度瀕危紅毛猩猩的生存。