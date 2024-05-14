大馬擬推「猩猩外交」 贈送貿易國展現生物多樣性 生態學家斥虛偽

馬來西亞當局近日計劃將紅毛猩猩作為外交手段，向購買棕櫚油的國家贈送紅毛猩猩，以展示該國對生物多樣性的承諾。但計劃引來自然資源保護主義者的批評。
贈送紅毛猩猩作為投射軟實力的一種形式
根據《CNN》，馬來西亞種植園和商品部長加尼（Johari Abdul Ghani）近日在吉隆坡舉辦的生物多樣性峰會上，宣佈了「猩猩外交」的計畫。這項計畫旨在仿效中國大陸的「貓熊外交」，馬來西亞將贈送紅毛猩猩給一些最大的貿易夥伴，作為投射軟實力的一種形式。
全球第2大棕櫚油出口國
馬來西亞是僅次於印尼的全球第2大棕櫚油出口國。棕櫚油是世界上消費最廣泛的植物油，被用於製造洗髮精、肥皂、冰淇淋等各種產品。
加尼表示，這是一項外交策略，馬來西亞將贈送紅毛猩猩予貿易夥伴，尤其是主要棕櫚油進口國家，如歐盟、印度和中國大陸，以促進外交關係。
加尼在會中未透露更多細節，例如時間表或是贈送方式。不過，他提到將歡迎棕櫚油巨頭與當地環保組織合作，共同照顧瀕臨滅絕的巨猿，「這將反映馬來西亞如何保護野生動物並維持森林的可持續性，特別是在棕櫚油種植園產業」。
計畫招致自然資源保護主義者與環保組織批評
然而，這項計畫一宣布後便招致自然資源保護主義者與環保組織的批評。他們指出，棕櫚油產業的擴張使森林遭到砍伐，更嚴重威脅了極度瀕危紅毛猩猩的生存。
生態學者：這是令人厭惡和極度虛偽的行為
美國杜克大學保護生態學教授皮姆（Stuart Pimm）表示，「破壞猩猩居住的雨林，將牠們帶走並作為禮物送給其他國家， 這是項淫穢（obscene）、令人厭惡和極度虛偽的行為」。
皮姆強調，可愛的動物魅力攻勢通常伴隨著更廣泛的長期保育工作。馬來西亞的提案和中國大陸為貓熊所做的事之間存在巨大差異，「中國擁有最先進的大貓熊設施，更重要的是，建立了保護野生大熊貓的保護區。馬來西亞政府的提議幾乎沒有任何可比性」。
紅毛猩猩數量急劇下降
世界自然基金會（WWF）在2022年的報告顯示，2001年至2019年間，馬來西亞失去了超過800萬公頃的森林覆蓋面積。WWF馬來西亞分會的報告指出，紅毛猩猩曾大量存在東南亞地區，但現在數量急劇下降，特別是在婆羅洲，這個位於馬來西亞、印尼和汶萊間的島嶼。
報告提到，「1973年，婆羅洲估計有28萬8500隻紅毛猩猩。到了2012年，它們的數量下降了近3分之2，降至10萬4700隻，且下降趨勢仍在繼續」。
環保組織敦促馬來西亞政府採取更積極的措施，改善森林管理和棕櫚油的生產方式，確保該產業的可持續性發展。他們表示，展示馬來西亞對生物多樣性保護承諾、保護紅毛猩猩的最佳方法是確保和保存牠們棲息地，且不允許進一步將森林轉變為棕櫚油種植園。
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