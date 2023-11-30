大馬甜美女星拍戲時猝死 嚇壞全埸人 驚揭一病防不勝防 吹頭疑是誘因

馬來西亞女星莊群施(Queenzy)日前突然在拍戲期間死亡，轟動當地社會。據報莊群施當時正在站著吹頭，未幾感到頭痛頭暈及作嘔，在場人員立即讓她躺下休息，但她隨即暈倒，當時她心跳加速，手腳及嘴唇發紫。救護車雖在約5分鐘內極速到場，但莊群施經急救後不治，整個過程僅半小時至40分鐘。

家屬其後表示，莊群施不幸因「腦動脈瘤破裂」離世。有大馬醫生指「腦動脈瘤」成因不明，包括年齡增長、高血壓及遺傳等，並懷疑吹頭髮時的高溫，可能是導致莊群施腦動脈瘤破裂的導火線。