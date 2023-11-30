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國際
2023-11-30 17:44:14

大馬甜美女星拍戲時猝死 嚇壞全埸人 驚揭一病防不勝防 吹頭疑是誘因

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腦動脈瘤破裂｜莊群施突然離世，令人惋惜不已。(互聯網)

腦動脈瘤破裂｜莊群施突然離世，令人惋惜不已。(互聯網)

馬來西亞女星莊群施(Queenzy)日前突然在拍戲期間死亡，轟動當地社會。據報莊群施當時正在站著吹頭，未幾感到頭痛頭暈及作嘔，在場人員立即讓她躺下休息，但她隨即暈倒，當時她心跳加速，手腳及嘴唇發紫。救護車雖在約5分鐘內極速到場，但莊群施經急救後不治，整個過程僅半小時至40分鐘。

家屬其後表示，莊群施不幸因「腦動脈瘤破裂」離世。有大馬醫生指「腦動脈瘤」成因不明，包括年齡增長、高血壓及遺傳等，並懷疑吹頭髮時的高溫，可能是導致莊群施腦動脈瘤破裂的導火線。

事發在本月28日近中午，37歲的莊群施在拍戲換衫期間站著吹頭髮，未幾突感不適需坐下，其後就發生上述不幸過程。家人昨起在家中為莊群施設靈，本月2日舉殯。莊群施在Facebook有多達30萬追隨者，童星出身她小時候已推出唱片，2000年與另外3人組成「四個女生」組合。18至22年間每年都均推出賀歲專輯，且多年來參演過多套電視劇。

懷念莊群施︰

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腦動脈瘤破裂｜過勞血壓飆高是誘因 吹頭熱力太高或是「導火線」

當地《中國報》傳媒引述家庭醫生崔耀豪指，莊群施吹頭時突然頭部劇痛及作嘔，明顯是頭部及神經的症狀。崔醫生稱，工作疲勞、睡眠情況差及血壓飆高等均為腦動脈瘤破裂誘因，而吹頭時如熱力太高，會令血液循環變快，可能令血管支撐不住爆裂。血液在腦內流竄會導致心跳加速，而腦壓上升則造成頭暈嘔吐。崔醫生指腦中有沒有長動脈瘤，須靠電腦斷層血管造影才能發現，家族有病史者應特別注意。

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腦動脈瘤｜成因不明 破裂後約四分一人24小時內死亡

《星洲日報》引述另一位醫生葉昌祖稱，不少人也有患腦動脈瘤風險，當中以40歲以上人士腦動脈瘤風險較高，而女性患者多於男性。葉醫生稱，出現腦動脈瘤的原因除上述年齡增長、血壓及遺傳等因素，亦可以由循環系統疾病、濫用酒精及藥物、頭部受傷及感染等引起。一旦腦動脈瘤突然破裂，約四分一人會在24小時內死亡，半數人活不過3個月。他並指腦動脈瘤很難從普通的身體檢查發現，故很難預防，其突然爆裂的原因仍難以判斷，可以是血壓急升、壓力及撞到頭部引起。

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有台灣傳媒訪問了當地的神經內科醫生陳龍，亦同意腦動脈瘤破裂毫無先兆，未必有明確的誘因，但他對吹頭高溫導致腦動脈瘤破裂有保留，呼籲公眾毋須過度恐慌。

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