大馬男遊日過癮食雪球竟病足8日　專家：雪其實好污糟

對於低緯度國家的民眾，走到落雪的國家的難掩興奮心情，馬來西亞一名遊客早前帶同太太與子女一家四口到日本遊玩，在公園看到白雪皚皚，興奮抓起地上雪球來吃，詎料這舉動讓他接下來8天出現各種症狀，除了身體付出慘痛代價，就令這次旅行幾乎白費。

綜合報道，馬來西亞男子Herman Rawi日前和家人到日本旅遊，剛好遇上低溫大雪紛飛，他在影片分享平台抖音分享當時美景。影片中，Herman開心站在大雪中，彷彿拍偶像劇一樣，整個畫面超浪漫。另一段影片顯示，他興奮地在鏡頭前抓起雪地上的雪花，搓了一顆雪球大口咬下，接著又咬了第二口，吃得很過癮。他說，想要嘗嘗雪花的滋味，他說：「其實吃雪和吃冰口感沒啥兩樣」，詎料這個瘋狂舉動，讓他的身體付出慘痛代價。吃完雪之後，Herman就開始出現一連串症狀，包括嚴重感冒、咳嗽還發燒，還伴隨全身痠痛，寶貴的日本8天之旅全都泡湯。回國後，他將影片上載告誡大家，千萬別輕易「吃雪」。