大馬直升機相撞｜3女海軍起飛前機內開心自拍 豈料成遺照

馬來西亞2架海軍直升機於空中相撞事故，機上10人全部罹難，包括3名女海軍，她們在起飛前於機內開心自拍，臉露笑容望著鏡頭，其中一人還做出「心心」手勢，豈料卻成遺照。有人其後上載該照片到社交網，原是開心參加本周六海軍成立90周年表演的彩排卻變成悲劇，令人唏噓。

兩架直升機分別載有7人和3人，分別是3女7男，年齡介乎26歲至41歲。該3名女海軍事發時均是乘客，其中一名叫祖安娜費利西亞的女海軍26歲，與丈夫育有兩名年幼孩子。另一名32歲男海軍少校西華蘇旦今年1月才結婚，與新婚妻子天人永隔。