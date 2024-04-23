大馬直升機相撞｜3女海軍起飛前機內開心自拍 豈料成遺照

馬來西亞2架海軍直升機於空中相撞事故，機上10人全部罹難，包括3名女海軍，她們在起飛前於機內開心自拍，臉露笑容望著鏡頭，其中一人還做出「心心」手勢，豈料卻成遺照。有人其後上載該照片到社交網，原是開心參加本周六海軍成立90周年表演的彩排卻變成悲劇，令人唏噓。
兩架直升機分別載有7人和3人，分別是3女7男，年齡介乎26歲至41歲。該3名女海軍事發時均是乘客，其中一名叫祖安娜費利西亞的女海軍26歲，與丈夫育有兩名年幼孩子。另一名32歲男海軍少校西華蘇旦今年1月才結婚，與新婚妻子天人永隔。
大馬直升機相撞｜目擊者：直升機快速墜落
事發在周二早上9時32分左右，從網上片段可見，約7架海軍直升機同一時間起飛，並列陣飛向不同方向。據悉，肇事其中一架直升機在另一架下方飛行經過，但過於接近，機頂螺旋槳碰到上方直升機的起落架，碎片在高空飛射到周圍。其中一架失控直墜一個運動場，幸當時現場並無人，照片可見該直升機變成廢鐵。另一架直升機則墜落附近的泳池，一名泳客被碎片擊傷。當時有14名軍人在泳池訓練，見有彩排便拿手機拍攝。其中一人稱，兩架直升機突然相撞並快速墜落地面，碎片也周圍飛，幸無擊中他與隊員。他們也有協助拯救。報道指，部分死者遺體肢離破碎，場面恐怖。