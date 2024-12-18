大馬網紅跟「神秘大叔」遊台失聯一周 最後短訊細思極恐

馬來西亞31歲帶貨網紅許俊文(Ady Hu)，月初發文稱會去內地南寧旅行，並會於12月9日飛到台灣繼續旅程、13日返回馬來西亞，然後他在本月11日突然發短訊跟母親說要留在台灣多個月，之後音訊全無。令人細思極恐的是，他從來不會用文字發短訊給媽媽，過去每次都是傳語音訊息，令人懷疑事有蹊蹺。據報他是跟一名「神秘大叔」到台灣旅行。 許振文因工作關係經常周遊列國，其近期透露了上述行程，並計劃於本月15日來香港玩，然而自從本月11日向母親發出「最後短訊」後，至今已失聯一周。

失蹤｜過去一直以語音跟母聯絡 最後訊息卻是文字 他在向63歲母親以文字發出的短訊中說「我暫時會在台灣多幾個月呀」、「這裡很好玩我很喜歡」，他這個毫無先兆的決定，加上沒有如以往般發語音訊息，令媽媽感到困惑，而他亦沒有回覆媽媽的語音訊息。母親曾直接致電絡他，他也沒聽。

失蹤｜IG有介紹南寧美食 友人消息指失聯前在高雄 根據許振文的Instagram(IG)帳號，他在12月3至7日，曾經發片介紹在南寧美食，可見他確實有去南寧，但自12月7日則再無發帖，亦未見他介紹台灣景點。但根據友人的消息，指他失聯前人在高雄。

據報許振文在發文字訊息給母親的同一日，也發短訊給朋友，說會留在台灣一陣子，叫朋友取消本來去香港的郵輪之樣。朋友看罷亦覺得奇怪，猛問他原因，他卻再沒回覆。 失蹤｜曾跟「神秘大叔」去柬埔寨 身份成謎 許母早前已報警，並向大馬的區議員李政賢求助，並召開記招，呼籲各界協助找尋兒子。據報許振文在吉隆坡帶貨多年，家有父母及兩位兄長。母親表示，許振文對上一次回鄉是今年5月，平日一直以語音跟她聯絡，而在他失聯後，母親從他朋友口中得知，他是跟一名「神秘大叔」去台灣，據報二人之前也曾去過柬埔寨。至於「神秘大叔」身份，朋友及家人都不清楚，亦沒有人見過他。

許母說兒子農曆新年也會回鄉團聚，但今年卻說要在台灣留幾個月，而且無論家人、同事及朋友都聯絡不上，令家人擔心不已，也懷疑神秘大叔的身份。