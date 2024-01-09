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國際
2024-01-09 19:41:49

大馬老闆獎勵員工 豪擲16萬帶隊到COACH掃貨

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阿茲里帶員工到COACH專門店隨意購物。(互聯網)

阿茲里帶員工到COACH專門店隨意購物。(互聯網)

馬來西亞一名老闆獎勵員工過去一年對公司辛勤付出，豪擲近10萬令吉(16.8萬港元)，帶著他們到國際知名手袋專門店「掃貨」。

傳媒報道，服裝公司老闆阿茲里(Faris Azri)帶著員工到柔佛州Johor Premium OutletsCOACH專門店，宣布他們可隨意挑選喜歡的商品，但每人只能選購一件，售價上限為2,500令吉(4,207港元)。阿茲里建議員工精打細算，「若花了2,300令吉(3,870港元)買太陽眼鏡，剩下的200令吉(336港元)就會作廢」。

從阿茲里上傳TikTok4分鐘影片可見，員工得知老闆這樣送大禮，當場興奮歡呼，還把老闆抱起來擁戴。但老闆也愛整蠱人，當看見員工們急著要進店，他即改口說這只是惡作劇，眾人一臉失望。

員工其後真的進入店內掃貨，挑選背囊、皮帶、銀包和鞋等，連阿茲里的父母和妹妹也到來挑選心儀商品。

阿茲里講解獎勵員工行動。(互聯網) 員工興奮地抱起阿茲里。(互聯網) 阿茲里在店內向員工講解。(互聯網) 阿茲里喜見員工選得心儀貨品。(互聯網) 阿茲里之後跟員工分享相處之道。(互聯網) 阿茲里之後跟員工分享相處之道。(互聯網) 阿茲里帶員工到COACH專門店隨意購物。(互聯網) 員工細心挑選。(互聯網) 員工細心挑選。(互聯網)

網民讚口不絕

掃貨完畢後，阿茲里向員工表示，雖然這樣花了他近10萬令吉，這個不打緊，最重要的是珍惜對方，「我珍惜你們，也希望你們珍惜我，珍惜不一定要用金錢來回報，你們可以在工作態度、說話語氣、彼此尊重這些方面來展現珍惜」。

影片引來網民熱議，不少人稱讚阿茲里善待員工，懂得珍惜他們，也重視員工福利。有人讚賞他是好老闆的典範，希望自己的老闆效法他，笑言「看來我要辭職了！這樣的員工福利也太吸引吧！」

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