大馬馬拉人夫婦流利廣東話賣煲仔飯︰我哋學咗15年！衝出國際震驚網民(有片)

馬來西亞一對馬拉人夫婦，不單賣煲仔飯賣到街知巷聞，賣相跟港式煲仔飯看來同出一轍，而且夫婦更說得一口流利廣東話。有關片段一出即引發網民熱議，覺得夫婦很厲害，有人更指夫婦的廣東話，較前往採訪的主持人更強！男店主直言︰「我咃學咗15年，瓦煲雞飯正式做就做咗40年！」有當地網民夫婦展現的文化共融，正是「真正的馬來西亞」。

廣東話｜老闆直言做煲仔飯「熱係熱呀，不過慣咗啦」

老闆則表示，跟太太結婚「就嚟十年」，「我係馬拉人嚟」，指廣東話是在大城堡學，「我哋學咗15年，依家咩都可以講！」「我做瓦煲雞飯，正式我自己做呢就40年」，又指「呢嗰(瓦煲雞飯)馬拉人無人做嘛」。馬來西亞氣候炎熱，被問及做煲仔飯熱不熱時，他說︰「熱係熱呀，不過慣咗啦」。店裡的煲仔飯以傳統碳爐煮成，片段可見夫婦熟手地為熱到冒煙的煲仔飯，淋上甜豉油及蔥花等，看來香氣四溢。老闆娘在訪問尾聲不忘跟博客說「Thank you靚仔！」

不少網民讚賞該對夫婦，指「華族美食學到比華人更有功夫」、「商家的廣東話好像比採訪的主持人更好」、「大厲害了，廣東話一級棒」。有網民指不同種族互相學習美食及語言，才是真正的馬來西亞。