大馬高跟鞋底疑現「阿拉」字眼 伊斯蘭發展局介入調查

KK便利店「阿拉襪」事件未落幕，人口多數信奉伊斯蘭教的馬來西亞又發生有高跟鞋底出現類似「阿拉」字眼圖案的風波，伊斯蘭發展局介入調查，傳喚負責人調查。

高跟鞋停產

媒體報道，一名伊斯蘭教徒在商場購買高跟鞋，返家後赫然發現鞋底出現看來像「阿拉」字眼圖案。鞋商Vern's隨後發表道歉聲明，說明無意製作貶低或侮辱任何宗教或信仰的標誌，設計靈感則源自高跟鞋的繩索影子。Vern's並停產這款高跟鞋。

通訊及多媒體委員會周一發表聲明，提醒大馬民眾不要再透過社交平台分享或上傳任何涉及種族、宗教與王室議題的挑釁內容。委員會呼籲各方讓大馬伊斯蘭發展局與有關單位調查。