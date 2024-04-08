大馬高跟鞋底疑現「阿拉」字眼 伊斯蘭發展局介入調查

KK便利店「阿拉襪」事件未落幕，人口多數信奉伊斯蘭教的馬來西亞又發生有高跟鞋底出現類似「阿拉」字眼圖案的風波，伊斯蘭發展局介入調查，傳喚負責人調查。
高跟鞋停產
媒體報道，一名伊斯蘭教徒在商場購買高跟鞋，返家後赫然發現鞋底出現看來像「阿拉」字眼圖案。鞋商Vern's隨後發表道歉聲明，說明無意製作貶低或侮辱任何宗教或信仰的標誌，設計靈感則源自高跟鞋的繩索影子。Vern's並停產這款高跟鞋。
通訊及多媒體委員會周一發表聲明，提醒大馬民眾不要再透過社交平台分享或上傳任何涉及種族、宗教與王室議題的挑釁內容。委員會呼籲各方讓大馬伊斯蘭發展局與有關單位調查。
巫統警告發起抵制
主管宗教事務的大馬首相署(宗教事務)部長穆罕默德納因(Mohd Na'im Bin Mokhtar)指示大馬伊斯蘭發展局調查，周一傳喚鞋商負責人。
事件在伊斯蘭社群引發關注，巫統青年團(Umno Youth)團長阿克馬(Muhamad Akmal Saleh)一度要求鞋商須在24小時內解釋，否則發起抵制。
政黨批「杯弓蛇影」
土著團結黨(PPBM)青年團團長袁懷紹(Wan Ahmad Fayhsal)則強調，伊斯蘭教徒一舉一動要基於知識，絕對不能偏執思考或魯莽，將所有問題都視為挑戰伊斯蘭教。民主行動黨雪蘭莪州社青團團長王俊偉(Wayne Ong)痛批阿克馬發動抵制KK後，如今又有如「杯弓蛇影」後遺症，唯恐天下不亂。
位於雙威鎮的KK便利店3月13日出售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子，遭人舉報，指其褻瀆伊斯蘭教，事件在該社群引發軒然大波，阿克馬呼籲抵制KK。