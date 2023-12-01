大馬37歲女星拍戲猝死 腦動脈瘤破裂防不勝防

馬來西亞女星莊群施(Queenzy)日前突然在拍戲期間死亡，轟動當地社會。據報莊群施由感到極為不適至死亡，整個過程僅歷時30至40分鐘。家屬哀稱她不幸因腦動脈瘤破裂離世，有醫生指腦動脈瘤成因不明，部分因素包括年齡增長、血壓及遺傳等，並懷疑莊女出事前剛在吹頭髮，高溫可能是引致她腦動脈瘤破裂的導火線。

事發在11月28日近中午，37歲的莊群施在拍戲換衫期間站著吹頭髮，未幾突然不適需坐下。她感到頭痛頭暈及作嘔，在場人員立即讓她躺下休息，但她隨即暈倒，並出現心跳加速，手腳及嘴唇發紫情況。救護車雖約5分鐘後極速到場，但莊經急救後不治。家人周三起在家中為莊設靈，本月2日舉殯。莊在Facebook有多達30萬追隨者，童星出身她小時候已出唱片；2000年與另外3人組成「四個女生」組合；18至22年每年均推出賀歲專輯，多年來參演過多套電視劇。