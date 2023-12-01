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國際
2023-12-01 04:31:37
日報

大馬37歲女星拍戲猝死 腦動脈瘤破裂防不勝防

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莊群施 Queenzy

莊群施猝死令人惋惜，亦使腦動脈瘤再受關注。(互聯網)

馬來西亞女星莊群施(Queenzy)日前突然在拍戲期間死亡，轟動當地社會。據報莊群施由感到極為不適至死亡，整個過程僅歷時30至40分鐘。家屬哀稱她不幸因腦動脈瘤破裂離世，有醫生指腦動脈瘤成因不明，部分因素包括年齡增長、血壓及遺傳等，並懷疑莊女出事前剛在吹頭髮，高溫可能是引致她腦動脈瘤破裂的導火線。

事發在11月28日近中午，37歲的莊群施在拍戲換衫期間站著吹頭髮，未幾突然不適需坐下。她感到頭痛頭暈及作嘔，在場人員立即讓她躺下休息，但她隨即暈倒，並出現心跳加速，手腳及嘴唇發紫情況。救護車雖約5分鐘後極速到場，但莊經急救後不治。家人周三起在家中為莊設靈，本月2日舉殯。莊在Facebook有多達30萬追隨者，童星出身她小時候已出唱片；2000年與另外3人組成「四個女生」組合；18至22年每年均推出賀歲專輯，多年來參演過多套電視劇。

當地傳媒引述醫生指，不少人也有患腦動脈瘤風險，當中以40歲以上人士腦動脈瘤風險較高，而女性患者多於男性。出現腦動脈瘤原因除上述年齡、血壓及遺傳等因素，亦可由循環系統疾病、濫用酒精及藥物、頭部受傷及感染等引起。

四分一人24小時內死亡

對於莊群施吹頭時突感頭部劇痛及作嘔，有當地醫生認為明顯是頭部及神經的症狀，指疲勞及血壓飆高等均為腦動脈瘤破裂誘因，吹頭時如熱力太高，會令血液循環變快，可能令血管支撐不住爆裂。血液在腦內流竄會導致心跳加速，而腦壓上升則造成頭暈嘔吐。一旦腦動脈瘤突然破裂，約四分一人會在24小時內死亡，半數人活不過3個月。但亦有醫生對吹頭高溫導致腦動脈瘤破裂有保留，呼籲公眾毋須過度恐慌。腦動脈瘤很難從普通身體檢查發現，故難以預防，須依靠電腦斷層血管造影等檢查，家族有病史者應特別注意。

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