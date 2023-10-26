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國際
2023-10-26 19:09:33

大鬧新加坡醫院與警爭論拍片圖公審 內地美女網紅被揭無證當陪酒女監禁兼罰款 庭上鞠躬道歉

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內地女網紅｜被告是29歲中國籍女子韓菲紫，抖音有超過25萬名粉絲。(互聯網)

內地一名美女網紅本月初在新加坡遇交通意外輕傷送院，先與護士起衝突，涉嫌爆粗鬧護士，之後又拒絕配合警員調查，與對方爭拗起來，甚至辱罵警員。她拍下過程上載到抖音企圖公審對方，片段瘋傳後引起關注，她反招網友批評，還惹上官非。她被控公共滋擾、違反騷擾法和辱罵公職人員等6項罪名，更被揭沒有持有效工作簽證於當地夜店當陪酒女，被加控多兩項罪名。這名女網紅周三被判監禁5周零5天，以及罰款600新加坡元(約3,423港元)。

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內地女網紅｜求情稱3家人患癌

《聯合早報》報道指，被告是29歲中國籍女子韓菲紫，她在法庭上求情時稱，為所犯下的罪行，以及在社交媒體上的言論表達歉意。她在醫院大喊是因為遇車禍感到無助，希望有人能幫助她。她在新加坡只待了一個多月，因此對當地法律不熟悉。韓菲紫又指，有3名親人罹患癌症，其中一人已是末期，只是想到新加坡工作賺錢減輕家人的負擔。翻譯員翻譯韓菲紫的求情後，她站起來對著攝影機鞠躬說「對不起」。

《聯合早報》之前的報道稱，韓菲紫在抖音有超過25萬名粉絲。她在事發後撰文稱自己持有工作證，並指調查員身份不明，由於護士不禮貌待人，她只是「狠狠反擊而已」。她還稱醫院已經為她照了X光和開藥，過後會再通知她腳部是否骨折。

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內地女網紅｜非首次鬧事　曾喝醉推撞保安員

事發在本月10日凌晨，報道指韓菲紫遭汽車輾過腳背送往急症痓。韓菲紫先後上載兩段短片到抖音，在其中一短片中聲稱因她不是新加坡人，而遭醫院拒絕治療，並且在急症室等了3小時，沒有醫生來看她的傷勢。

院方事後稱，女傷者送抵急症室兩小時後已獲治療出院，當醫護人員依照衛生部門指引要求她戴口罩時，她拒絕並開始言語攻擊，又不理會職員勸告，才報警協助。韓菲紫之後又拒絕與警員合作，辱罵一名女調查員兼拍片，期間還試圖奪去女調查員掛在胸前的保安通行證。韓菲紫非首次鬧事，在本月3日警方接報到一住宅大樓，指她喝醉酒由保安員送上所居住單位，卻推撞保安員肩膀兼扯其領帶，以及辱罵對方。此案亦與今次大鬧醫院案一併處理。

內地女網紅｜網友：要是在國內一哭二鬧三上吊

此案引起內地網友討論，大多數人都不贊同韓菲紫的野蠻舉動。有廣東網友在微博留言稱「出國接受教育！要是在國內一哭二鬧三上吊！」另一來自北京的網友說「沒想到國內慣出來的各種毛病，新加坡給治了，感謝新加坡。」另一人說，「國內也應該這樣，每次一些小仙女囂張跋扈完了沒有一點處罰。」

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