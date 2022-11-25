天下大赦｜馬斯克：Twitter下周起擴大恢復被禁帳戶範圍

入主Twitter的全球首富馬斯克(Elon Musk)表示，該社交媒體將從下星期開始，大幅擴大恢復被禁帳戶的範圍，讓包括先前因發表仇恨言論、煽動暴力或從事其他違反其政策的行為而被封禁的用戶重返Twitter。另外，有報道指，馬斯克入主Twitter後，該平台的前100大廣告商近半已停投放廣告。

Twitter自從被馬斯克收購以來，恢復很多之前被限制運作的帳戶，包括美國前總統特朗普等，但特朗普已表明無興趣重返Twitter，將繼續留在自己開設的社交平台。馬斯克在Twitter發起進行的民調顯示，超過72%受訪者支持「全面赦免」平台上被暫停的帳戶，前提是有關用戶無違法，或不涉及令人困擾的垃圾郵件。

Media Matters資料顯示Twitte前100大廣告商近半已停投放廣告。(Media Matters)