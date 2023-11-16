天價收藏｜百年錯體郵票身價暴漲逾8300倍　以逾1500萬成交(有片)

綜合報道，美國郵政局於1918年就紐約市、費城和華盛頓特區之間首次推出航空郵件遞送服務，發行一款印有紅色與白色構成的背景，以「Curtiss JN-4」或者叫「Jenny」藍色雙翼飛機為圖的24美分郵票，卻因為印刷出而令飛機上下顛倒，印刷因此停產，但當時已賣出100枚這個「錯體」郵票，它亦隨即被人稱為「顛倒珍妮」(Inverted Jenny)並收藏。這 100 枚「顛倒珍妮」自此為集郵界最著名、最受追捧的珍品。

一枚於1918年首次發行，當時售價僅約24美分的郵票，因為印刷錯誤停產，僅賣出100枚，經過105年後，近日於美國一場拍賣會上，身價暴漲逾8,300倍，以破紀錄200.6萬美元(折合逾1,565萬港元)賣出。

「顛倒珍妮」曾於《 阿森一族 》出現

現年76歲收藏家Charles Hack於8日終以天價200.6萬美元將這枚「顛倒珍妮」買下，包括2000年代初期以30萬美元買下的那一枚，Charles Hack已擁有2枚「顛倒珍妮」。Charles Hack從小已開始蒐集郵票，長大後成為房地產開發商與投資客，繼續擴充藏品。

至於「顛倒珍妮」有多出名呢？它出名得連卡通片《阿森一族》(The Simpsons)其中一集，就講男主角Homer Simpson在車庫拍賣會發現一版「顛倒珍妮」，卻抱怨「飛機顛倒」，隨手扔進垃圾堆裡，當中還有其他珍貴物品，例如美國獨立宣言及史上第一本超人漫畫。



