天價聖經｜逾千年歷史希伯來聖經以近3億元成交　買家身分曝光

國際拍賣公司蘇富比(Sotheby's) 周三(17日)為最古老的希伯來聖經「沙遜抄本」(The Codex Sassoon) 進行拍賣，最終以3810萬美元(折合約2.98億港元)價格售出，成為拍賣會史上成交金額最高的書本及文件之一。
綜合報道，「沙遜抄本」自1989年以來為瑞士金融界收藏家Jacqui Safra所有。今次拍賣的買家為前美國駐羅馬尼亞大使，曾任美國猶太人委員會主席Alfred H. Moses。據指，Alfred H. Moses買下「沙遜抄本」後，打算將這本擁有逾1,100年歷史的文物，捐贈給位於以色列特拉維夫(Tel Aviv)的猶太民族博物館(ANU Museum of the Jewish People)。
「沙遜抄本」成史上拍賣最高書籍或文件第二位
報道提到，「沙遜抄本」歷史可追溯到九世紀末至十世紀初，是迄今為止發現最早、最完整的希伯來聖經，周三以3810萬美元賣出，成為歷史最高價格的書籍之一，超越了微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)於1994年以3,080萬美元投得的達文西(Leonardo da Vinci)「萊斯特手稿」(Codex Leicester)，成為史上拍賣最高書籍或文件的第二位，第一位則仍是蘇富比2021年11月以4,300萬美元拍賣出的美國憲法第一版印刷品。