熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 二手樓 港股攻略 香港學校 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-05-18 16:55:00

天價聖經｜逾千年歷史希伯來聖經以近3億元成交　買家身分曝光

分享：
逾千年歷史希伯來聖經以近3億元成交，買家身分曝光。(網上圖片) 逾千年歷史希伯來聖經以近3億元成交，買家身分曝光。(網上圖片) 逾千年歷史希伯來聖經以近3億元成交，買家身分曝光。(網上圖片)

國際拍賣公司蘇富比(Sotheby's) 周三(17)為最古老的希伯來聖經「沙遜抄本」(The Codex Sassoon) 進行拍賣，最終以3810萬美元(折合約2.98億港元)價格售出，成為拍賣會史上成交金額最高的書本及文件之一。

綜合報道，「沙遜抄本」1989年以來為瑞士金融界收藏家Jacqui Safra所有。今次拍賣的買家為前美國駐羅馬尼亞大使，曾任美國猶太人委員會主席Alfred H. Moses。據指，Alfred H. Moses買下「沙遜抄本」後，打算將這本擁有逾1,100年歷史的文物，捐贈給位於以色列特拉維夫(Tel Aviv)的猶太民族博物館(ANU Museum of the Jewish People)

買家為前美國駐羅馬尼亞大使，曾任美國猶太人委員會主席Alfred H. Moses。(網上圖片)

買家為前美國駐羅馬尼亞大使，曾任美國猶太人委員會主席Alfred H. Moses。(網上圖片)

「沙遜抄本」成史上拍賣最高書籍或文件第二位

報道提到，「沙遜抄本」歷史可追溯到九世紀末至十世紀初，是迄今為止發現最早、最完整的希伯來聖經，周三以3810萬美元賣出，成為歷史最高價格的書籍之一，超越了微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)1994年以3,080萬美元投得的達文西(Leonardo da Vinci)「萊斯特手稿」(Codex Leicester)，成為史上拍賣最高書籍或文件的第二位，第一位則仍是蘇富比202111月以4,300萬美元拍賣出的美國憲法第一版印刷品

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受