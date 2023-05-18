天價聖經｜逾千年歷史希伯來聖經以近3億元成交　買家身分曝光

國際拍賣公司蘇富比(Sotheby's) 周三(17日)為最古老的希伯來聖經「沙遜抄本」(The Codex Sassoon) 進行拍賣，最終以3810萬美元(折合約2.98億港元)價格售出，成為拍賣會史上成交金額最高的書本及文件之一。

綜合報道，「沙遜抄本」自1989年以來為瑞士金融界收藏家Jacqui Safra所有。今次拍賣的買家為前美國駐羅馬尼亞大使，曾任美國猶太人委員會主席Alfred H. Moses。據指，Alfred H. Moses買下「沙遜抄本」後，打算將這本擁有逾1,100年歷史的文物，捐贈給位於以色列特拉維夫(Tel Aviv)的猶太民族博物館(ANU Museum of the Jewish People)。