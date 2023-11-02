天大誤會｜手機將石榴汁譯做手榴彈　遊客慘遭警員擎槍指嚇趴地(有片)

不少人出國旅遊時或曾經因言語不通產生誤會，但相信大多數都只會是趣事，一名來自阿塞拜疆的男遊客卻在葡萄牙旅遊時，只是利用手機翻譯點了一杯石榴汁，詎料手機竟然翻譯出錯，誤將「石榴汁」翻譯成「手榴彈」，當堂嚇得店員立刻報警。更在眾目睽睽下被警方擎槍上鎖拘捕。

綜合報道，事件中的36歲男子到里斯本旅遊期間，到一間餐廳用餐，由於他只懂得俄語，因此使用手機翻譯點了一杯石榴汁，便將翻譯寫在紙上交給侍應點餐。詎料翻譯竟將「石榴汁」翻譯為「手榴彈」，頓然令侍應以為遭到威脅，立刻致電報警。