天大誤會｜手機將石榴汁譯做手榴彈　遊客慘遭警員擎槍指嚇趴地(有片)

不少人出國旅遊時或曾經因言語不通產生誤會，但相信大多數都只會是趣事，一名來自阿塞拜疆的男遊客卻在葡萄牙旅遊時，只是利用手機翻譯點了一杯石榴汁，詎料手機竟然翻譯出錯，誤將「石榴汁」翻譯成「手榴彈」，當堂嚇得店員立刻報警。更在眾目睽睽下被警方擎槍上鎖拘捕。
綜合報道，事件中的36歲男子到里斯本旅遊期間，到一間餐廳用餐，由於他只懂得俄語，因此使用手機翻譯點了一杯石榴汁，便將翻譯寫在紙上交給侍應點餐。詎料翻譯竟將「石榴汁」翻譯為「手榴彈」，頓然令侍應以為遭到威脅，立刻致電報警。
報道：俄文中「石榴」與「手榴彈」是相同單字
警方接報後趕到現場，網上影片顯示，在夕陽下映射下，一名男子俯伏在海濱停車場旁的餐廳外，5名武裝警員擎槍戒備並將他包圍，隨後上前將他上鎖帶返警署。當地報道指，俄文中「石榴」與「手榴彈」是相同的單字，但在葡萄牙文中則是不同的單字，手機翻譯軟體可能無法區別兩者，因此將石榴汁翻譯成手榴彈，才會鬧出這起烏龍。警方對男子進行搜身，確定他沒有攜帶任何武器，同時搜查了他的飯店房間以及餐廳，也無發現任何異狀後，最終將他釋放。
In Portugal, in a local cafe, a visiting #Azerbaijan terrorist wanted to drink.— Armenia The Great (@armeniathegreat) November 1, 2023
Using a voice translator, he asked the waiter , “I want pomegranate juice.”
The translator from Azeri translated it into Portuguese as “I have a grenade”
The waiter, in a short shock, called the pic.twitter.com/YtcKId21X6