天氣異常導致美國小麥產量下降 恐加劇全球糧食供應緊張

在美國最大的春麥產地北達科他州，農民葛羅特柏格(Dwight Grotberg)想趁這波小麥漲價，提高今年的種植量，但連場大雨令他好夢成空，也阻礙全州農民的生產計劃。

路透社報道，俄羅斯入侵烏克蘭、造成當地停止穀物出口，導致全球少了數以百萬公噸小麥供應，小麥價格隨之飈升。

可是，連場大雨不僅讓北達科他州無法趁機擴大小麥供應量，根據政府數據，州內小麥種植面積預計將佔全州農地最小比例。

美國是全球第4大小麥出口國。然而，正當全球面臨糧食供應減少、各國難以再承受小麥這類主要穀物失去更多供應，美國的小麥生產卻遇上問題。

自從俄羅斯2月底入侵烏克蘭、令全球近三分一出口小麥供貨暫停，以及其後出現連串不利因素後，基準芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥價格已暴漲50%至，每英斗13.60美元。

中國和歐洲部分地區的收成預期不理想，加上生產大國印度實施出口禁令，造成小麥庫存緊張，也讓全球糧食供應疑慮加深。

聯合國已警告，俄烏戰爭對穀物、石油、燃料和肥料供應帶來的衝擊，可能導致數千萬人面臨飢荒，需時數年才能解決。

美國政府一再呼籲農民今年秋天種植更多冬麥，也將容許一些具環境敏感性的土地今秋開放種植。但穀物分析師指，乾旱及種植成本過高，恐讓增產規模受限制。

美國冬麥種植受乾旱影響

美國小麥分兩種：現在栽種的春麥和秋天栽種、快速收成的冬麥，兩種現在都面臨困難。

美國最大冬麥產地堪薩斯州今年產量受到嚴重乾旱影響，可能收成量已銳減逾25%。當地農民今年或要放棄數千英畝麥田裡的小麥，而不花錢去收成已乾枯的穀物。

至於北達科他州，現在則面臨水災問題。當地今年4月的暴風雪破了紀錄，導致大片布滿坑洞的農田有部分地區覆蓋逾1米的積雪，並隨著融雪出現水浸。

由於環境潮濕，農民葛羅特柏格至今只能種植約500英畝(200公頃)小麥，只佔他原本目標播種面積的四分一。不僅如此，他成功種植的機會正迅速消失，因為春麥若太遲種植，恐收成會較少，或令其在完全成熟前受凍。