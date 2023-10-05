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國際
2023-10-05 13:48:00

天生奇才｜流浪狗亂入足球賽展現神控球　獲收編為球隊吉祥物(有片)

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流浪狗亂入足球賽展現神控球，獲收編為球隊吉祥物。(X)

流浪狗亂入足球賽展現神控球，獲收編為球隊吉祥物。(X)

狗狗闖入足球賽屢見不鮮，但以下這隻狗狗卻憑天生才能，幫助自己脫離浪浪行列。墨西哥一隻黃色流浪狗早前亂入一場足球打，這隻狗狗不單是在場上亂走，還在觀眾和球員面前展現出強大的閃身控球能力，令球隊教練決定將牠收編成為球隊吉祥物，狗狗從此脫離無家的生活。

綜合報道，墨西哥瓦哈卡州(Oaxaca)足球場早前進行瓦哈卡足球俱樂部(Alebrijes de Oaxaca, OAX)對迪聖拉諾亞(SIN)賽事，比賽期間一隻黃色流浪狗突然亂入球場，球證隨即將賽事暫停，等待工作人員將狗狗帶離走，詎料這隻狗狗目標只有足球，看準機會就將足球叼走，帶著球在場上滿場跑。讓觀眾跟兩隊球員驚訝的是，這隻狗狗就像是天生的足球員一樣，牠帶著球靈活跑動，多名工作人員上前企圖追截，但都被狗狗飛快身影逃過追捕，牠就在場內於人們間不斷地左閃右避，令場內人們嘖嘖稱奇。

OAX球隊：足球場將成為牠的新屋企

狗狗的精彩「表演」還及引了瓦哈卡足球俱樂部教練的目光，決定將這隻天賦異稟的狗狗收編入隊。瓦哈卡足球俱樂部在當日的比賽獲勝後在官方IG帳號「alebrijesoaxacaoficial」發文，指出過去足球場不是沒有流浪狗亂入，但還真沒見過這麼身懷絕技的狗狗，因此教練決定收編狗狗作為隊上的吉祥物，好好照顧，並隆重宣布「我們最新的夥伴在上一場比賽首次亮相，足球場將成為牠的新屋企」。

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