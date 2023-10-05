天生奇才｜流浪狗亂入足球賽展現神控球　獲收編為球隊吉祥物(有片)

狗狗闖入足球賽屢見不鮮，但以下這隻狗狗卻憑天生才能，幫助自己脫離浪浪行列。墨西哥一隻黃色流浪狗早前亂入一場足球打，這隻狗狗不單是在場上亂走，還在觀眾和球員面前展現出強大的閃身控球能力，令球隊教練決定將牠收編成為球隊吉祥物，狗狗從此脫離無家的生活。

綜合報道，墨西哥瓦哈卡州(Oaxaca)足球場早前進行瓦哈卡足球俱樂部(Alebrijes de Oaxaca, OAX)對迪聖拉諾亞(SIN)賽事，比賽期間一隻黃色流浪狗突然亂入球場，球證隨即將賽事暫停，等待工作人員將狗狗帶離走，詎料這隻狗狗目標只有足球，看準機會就將足球叼走，帶著球在場上滿場跑。讓觀眾跟兩隊球員驚訝的是，這隻狗狗就像是天生的足球員一樣，牠帶著球靈活跑動，多名工作人員上前企圖追截，但都被狗狗飛快身影逃過追捕，牠就在場內於人們間不斷地左閃右避，令場內人們嘖嘖稱奇。