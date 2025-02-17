天花板伸出詭異白手嚇壞屋主　專家：千萬別靠近(有片)

日本東京一間住宅的天花板，近日突然有一隻宛如人類手掌的物體，半夜會發出噪音，甚至叫聲，嚇壞住戶。原來這家人的天花板遭浣熊入侵，專家呼籲民眾若發現浣熊闖入家中，千萬不要靠近，否則可能會罹患狂犬病等可怕疾病。
綜合報道，東京都三鷹的一棟住宅，近日遭浣熊入侵。從屋主拍攝的影片中，可以看到浣熊在天花板挖出一個大洞，還將手探出洞中。屋主無奈表示，浣熊在半夜會發出噪音，有時還會不停發出叫聲，造成滋擾及影響睡眠。浣熊被日本指定為特定外來種生物，移除浣熊的委託逐年增加，單是東京都，在2023年就捕獲約1,300隻浣熊，許多住宅也慘遭浣熊入侵。專門驅逐害獸的業者岩田指出，由於浣熊的手宛如人類手掌般靈巧，可以取下換氣扇進入民宅，最常被入侵的地方就是天花板。
專家：浣熊身上帶有病毒和寄生蟲
雖然許多人覺得浣熊可愛又活潑，但岩田俊警告，遭遇浣熊時千萬不能靠近觸摸，否則可能會遭到浣熊攻擊。由於浣熊身上帶有病毒和寄生蟲，若遭咬傷或抓傷恐導致病毒入侵，最嚴重恐感染狂犬病。就算沒有受傷，光是接觸也可能導致皮膚發癢。
【恐怖】天井から伸びる“白い手”…その正体とは？https://t.co/vGsQGexBqW— ライブドアニュース (@livedoornews) February 13, 2025
その正体は、住居に侵入した「アライグマ」。害獣駆除業者は「本当に人間と同じ手をしている。換気扇みたいなものを外して入ってくる」と話す。また「一番怖いのは狂犬病」だと指摘し、むやみに近づかないよう注意を促した。 pic.twitter.com/aCwAge7YnA