天花板伸出詭異白手嚇壞屋主　專家：千萬別靠近(有片)

日本東京一間住宅的天花板，近日突然有一隻宛如人類手掌的物體，半夜會發出噪音，甚至叫聲，嚇壞住戶。原來這家人的天花板遭浣熊入侵，專家呼籲民眾若發現浣熊闖入家中，千萬不要靠近，否則可能會罹患狂犬病等可怕疾病。

綜合報道，東京都三鷹的一棟住宅，近日遭浣熊入侵。從屋主拍攝的影片中，可以看到浣熊在天花板挖出一個大洞，還將手探出洞中。屋主無奈表示，浣熊在半夜會發出噪音，有時還會不停發出叫聲，造成滋擾及影響睡眠。浣熊被日本指定為特定外來種生物，移除浣熊的委託逐年增加，單是東京都，在2023年就捕獲約1,300隻浣熊，許多住宅也慘遭浣熊入侵。專門驅逐害獸的業者岩田指出，由於浣熊的手宛如人類手掌般靈巧，可以取下換氣扇進入民宅，最常被入侵的地方就是天花板。