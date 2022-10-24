天花板出風口連續6日跌落幾百隻蛆蟲　驚揭樓上住客死去多日

外國1名女子在TikTok拍片哭訴，家中天花板的出風口連續6日，跌出合共數百隻蛆蟲，讓她每天清理蛆蟲清到崩潰，當她去詢問附近鄰居時，意外揭發樓上住客已經死去多日，形容整幢樓也充斥著可怕的屍臭，惟屋住沒有交代亦沒有處理，嚇得她無奈搬屋，相關影片在網路上爆紅，並獲逾千萬點擊。

綜合報道，21歲的Liv在網上影片平台TikTok中發片表示，家中天花板的出風口連續6天掉下數百隻蛆蟲，影片中可看到，天花板一隻隻白色蛆蟲從出風口掉落到地面上，還不停蠕動，他們只好用紙巾將蟲清走。Liv表示：「這些蟲是來自我家樓上正在腐爛的屍體，我的鄰居死了，每天都從天花板掉蛆下來」。

影片上載後吸引大批網民好奇到底發生甚麼事，Liv在另一段影片中解釋：「我家天花板連續6日掉下蛆，所以我去問隔籬鄰居有沒有同樣情況，對方說沒有，但認為蛆蟲通常是來自屍體，而他們已經一段時間沒見過樓上的人」。Liv與鄰居決定前往樓上按門鈴，不但沒人應門，還聞到噁心的惡臭，只好報警求助，警方到場調查，始揭發樓上住客已經死去多時。