天降大魚砸爆Tesla擋風玻璃　美夫婦翻查車Cam揪真兇(有片)

美國紐澤西州上周日(21日)發生一宗離奇事件。一對夫婦家中驚聞巨響後，發現他們停在車道上的Tesla電動車擋風玻璃爆裂，而且滿佈魚鱗與血跡，疑似是有一條魚從天而降所造成，隨即翻查車上的監控錄影，決意要揪出事件的罪魁禍首，但結果令他們無言。

綜合報道， Cynthia Levine與丈夫Jeff Levine居於新澤西州大西洋高地，距離拉里坦灣(Raritan Bay)大約1.6公里。Cynthia表示，她21日聽到其Tesla發出從未聽過的巨大喇叭聲後；Jeff當時在院子裡，則表示聽到一聲巨大的撞擊聲。兩人隨即查看座駕，驚見擋風玻璃爆裂，現場還散落了大量魚麟與鮮血，讓兩人目瞪口呆，立即翻看座駕內的監控錄影，畫面顯示，一條大魚從空中掉下，重重地砸在擋風玻璃上。