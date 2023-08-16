太口渴？｜大媽闖羅馬300年噴泉地標　只為裝一樽水(有片)

意大利羅馬著名噴泉古蹟「特雷維噴泉」(Trevi Fountain)，日前遭到遊客闖入，而該遊客竟然只是為了裝一樽水。這名遊客的誇張舉動，不但令現場其他遊客詫異，警衛亦立第一時間就驅趕該名遊客，目前尚未知道會否向該遊客開罰單。
綜合報道，日前一名國籍不明的遊客，突然闖入特雷維噴泉範圍，她攀爬著噴泉的石壁，用手上的水樽從噴泉口中裝了一樽泉水。附近目擊的遊客，都被她的誇張舉動感到錯愕，亦有人將舉機拍片。警衛人員隨即吹哨制止，並還與該名遊客對話，不過，該名遊客看起來，似乎不知道自己作了甚麼事，最後被警衛帶走。
噴泉5月遭環保團體污染
報道指，特雷維噴泉建於1762年，是羅馬最大的巴洛克式噴泉，同時也是羅馬當地最有名的景點，每年都有數百萬名遊客參訪。相傳過去羅馬軍隊出征前，士兵們會在此丟硬幣來祈求平安歸來。5月曾被環保團體「最後一代」(Ultima Generazione)闖入，倒入大量木炭，染黑整個水池，以抗議國家對石化燃料各種補助，最後要用300公噸的水才恢復噴水池樣貌。
Aloof tourist trespasses to fill her water bottle in the Trevi Fountain. pic.twitter.com/tJfG40vbYA— USA TODAY (@USATODAY) August 15, 2023