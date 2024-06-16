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國際
2024-06-16 20:53:56

太平洋沿岸灰鯨體長變短13%危及生存 氣候變化如何導致灰鯨「縮水」？

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科學家探討氣候變化等因素如何影響灰鯨的生存。(互聯網)

科學家探討氣候變化等因素如何影響灰鯨的生存。(互聯網)

最新研究發現，太平洋沿岸地區的灰鯨體長自2000年以來縮短了13%，變化令人難以置信，也進一步證明氣候變化和人類活動正導致海洋哺乳類動物身形變小。

這項《全球變化生物學》(Global Change Biology)期刊發表的研究指出，灰鯨身形縮小可能對存活率及繁殖成效造成重大衝擊，還可能在食物鏈引發漣漪效應。科學家這次集中研究約有200條灰鯨的「太平洋海岸覓食群」(Pacific Coast Feeding Group)，這是北太平洋東部(Eastern North Pacific)14,500條灰鯨的一部分。

太平洋沿岸灰鯨處境惡劣

相較於棲息在更深、更冷北極海水域的更廣大群體，留在較近岸、較淺和較溫暖水域覓食的這群灰鯨被認為是「生態系統的哨兵」。早前的研究已顯示，牠們的處境比其他灰鯨更惡劣，不論身體、頭部或鰭部都較小。

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研究的共同作者、俄勒岡州立大學助理教授比爾利希(Kevin Bierlich)表示：「現在我們知道，牠們的體形在過去2040年間持續縮小，可能是這個族群數目有持續減少風險的早期預警訊號。」

成年灰鯨體長變短了多少？

科學家分析2016年至22年所拍攝、估計或已知年齡的130條灰鯨的無人機影像後，發現一種驚人趨勢：在2020年出生的灰鯨，成年後的體長約比2000年出生的成年灰鯨短了近1.65米，意味在2020年出生的灰鯨，成年後的體長顯著變短13%

科學家探討氣候變化等因素如何影響灰鯨的生存。(互聯網) 科學家探討氣候變化等因素如何影響灰鯨的生存。(互聯網) 2019年5月，美國華盛頓州沿岸發現一條灰鯨屍體。(資料圖片) 今年3月1日，一條灰鯨於美國麻省Nantucket以南水域出沒，科學家指灰鯨上一次出沒於大西洋已是200多年前。(資料圖片) 科學家探討氣候變化等因素如何影響灰鯨的生存。(互聯網)

氣候變化如何影響灰鯨體形？

重要的是，這項趨勢與海洋「湧升流」平衡和「鬆弛」周期等變化有關。湧升流將營養物質從較深水域輸送至較淺水域。而在鬆弛期，這些營養物質停留在較淺水域，此處的陽光能促進作為鯨魚食物的浮游生物和其他小型物種成長。目前已知氣候變化會造成風的型態和海水溫度改變，成為影響這個微妙平衡的重要因素。

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灰鯨縮水將有甚麼風險

科學家指，體形縮小可能阻礙灰鯨成長茁壯的能力，也會令牠們應對威脅的脆弱程度增加，例如與船隻相撞或被漁具纏住，這些都可能令灰鯨死亡。

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