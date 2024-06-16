太平洋沿岸灰鯨體長變短13%危及生存 氣候變化如何導致灰鯨「縮水」？

最新研究發現，太平洋沿岸地區的灰鯨體長自2000年以來縮短了13%，變化令人難以置信，也進一步證明氣候變化和人類活動正導致海洋哺乳類動物身形變小。

這項《全球變化生物學》(Global Change Biology)期刊發表的研究指出，灰鯨身形縮小可能對存活率及繁殖成效造成重大衝擊，還可能在食物鏈引發漣漪效應。科學家這次集中研究約有200條灰鯨的「太平洋海岸覓食群」(Pacific Coast Feeding Group)，這是北太平洋東部(Eastern North Pacific)約1萬4,500條灰鯨的一部分。

太平洋沿岸灰鯨處境惡劣

相較於棲息在更深、更冷北極海水域的更廣大群體，留在較近岸、較淺和較溫暖水域覓食的這群灰鯨被認為是「生態系統的哨兵」。早前的研究已顯示，牠們的處境比其他灰鯨更惡劣，不論身體、頭部或鰭部都較小。