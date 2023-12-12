太敏感？Zara新廣告被指「抽水」巴人死者 網民籲杯葛 急下架澄清屬誤會

國際時裝連鎖品牌Zara近日一輯新廣告，引發掀然大波。該品牌發布照片可見有多個以白布包裹的假人公仔，被指令人聯想到以巴衝突中的巴人死者，批評Zara「抽水」之聲此起彼落。Zara隨即把廣告下架，澄清廣告早於今輪以巴衝突爆發前已構思並，絕非「抽水」，對事件引起誤解表示遺憾。

Zara於本月7日在Instagram(IG)發布、並在官網展示的該輯廣告，可見模特兒捧起一具以白布包裹的假人公仔；亦有照片展示一具白布假人公仔被放在木箱內，旁邊有一具沒有手臂的女假人；另一張相則見一名頭髮及面上沾有白灰的男模，從後抱住一具白色雕像。廣告一出即引發關注，有人認為Zara借巴人慘況宣傳，如同在傷口上灑鹽，Zara的IG帳號遭網民留言「轟炸」，不少人展示巴勒斯坦旗，並有人發起hashtag「#BoycottZara」呼籲杯葛Zara。