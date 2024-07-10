太矮不能入讀　越南這院校入學要求男165女158厘米高仲要考情商

綜合報道，越南河內大學商業管理學院今年公布，該校大學部4個科系「企業與科技管理」、「行銷與傳播」、「人力資源與人才管理」和「管理與安全」，共招收500名新生，除學業成績要求外，還須符合身高條件：女生需超過158厘米，男生需超過165厘米，且體能和視力良好。標準公布後，在網路論壇引發爭議，管院的標準要求較於軍警等特殊領域學校的身高要求更高，多數家長和學生認為校方的要求並非必要，質疑有歧視之嫌。對此，越南河內大學管院6日回應表示，校方訂定入學審查規定，旨在培養出具備領導、管理和執行能力的公私部門人才：「除了學業表現和技能外，我們認為身心健康和儀表也是未來領導者和管理者建立專業自信形象的重要因素之一。」管院強調，特殊才能的考生仍可破格錄取，不受身高限制。

越南河內國家大學商業管理學院(HSB)近日公布招生標準，除了成績要求外，還須符合身高條件，以及具備良好的體力和視力，相關條件引發外界質疑校方對考生帶有歧視，就連教育部都開腔回應。

教育部促校方不應剝奪任何考生報考權利

網民似乎並不滿意校方回應，令事件連日發酵。越南教育部高等教育司司長阮秋水表示，已去函河內國家大學，要求管院嚴格審查入學甄選標準，確保招生原則符合《大學入學考試規程》規定，給予考生公平報考機會，不因與能力無關的規定(國防部和公安部特殊領域除外)或繁瑣費時的招生程序，剝奪任何考生報考權利。

河內國家大學管院成立於1995年，是該校下轄的一所完全自主學院，所有課程均通過國際認證，學費由校方自行訂定。除身高外，考生還須達到雅思(IELTS)4.5分或同等英語能力，並通過兩輪初審，包括書面資料審查和情商測驗，才能進入最後的錄取審查。據《商業內幕》(Business Insider)2023年統計，越南人平均身高僅159.01厘米，位列全球第15矮，男性平均164.44厘米、女性153.59厘米。