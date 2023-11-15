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國際
2023-11-15 11:37:52

太空人艙外維修弄丟78萬元工具包 料明年3月進大氣層燒成灰(有片)

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太空人艙外維修弄丟78萬元工具包 料明年3月進大氣層燒灰

太空人艙外維修弄丟78萬元工具包 料明年3月進大氣層燒灰

弄丟東西是人之常情，就連在外太空也不例外。美國太空總署（NASA）兩名太空人日前在太空站進行艙外維護時，不慎遺落價值10萬美元（約78萬元港元）的工具包，目前它已進入地球軌道，預計繞行數月後於明年3月落入大氣層，化為灰燼。

這宗「太空意外」發生在111日，美國太空總署太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）和歐海拉（Loral O'Hara）進行太空站例行艙外維護，未料在修理太陽能板時一不留神，價值10萬美元的工具包漂浮到遠處，待發現時已無法取回。

美國太空總署太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）和歐海拉（Loral O'Hara）進行太空站例行艙外維護，未料在修理太陽能板時一不留神，價值10萬美元的工具包漂浮到遠處，待發現時已無法取回。

美國太空總署太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）和歐海拉（Loral O'Hara）進行太空站例行艙外維護，未料在修理太陽能板時一不留神，價值10萬美元的工具包漂浮到遠處，待發現時已無法取回。

不會對地球造成威脅

工具包已被編號為「58229 / 1998-067WC」的「太空垃圾」，被證實進入地球軌道，目前在地球上空321公里處，將會在地球軌道上繞行數月，不會對太空站或地球表面造成威脅。

曾在富士山上方經過

日本太空人古川聰於本月12日發現這個工具包經過富士山上方的外太空經過。美國太空總署表示，預計明年3月就會重返大氣層，並在大氣層深處高溫燃燒化為灰燼。

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