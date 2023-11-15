太空人艙外維修弄丟78萬元工具包 料明年3月進大氣層燒成灰(有片)

弄丟東西是人之常情，就連在外太空也不例外。美國太空總署（NASA）兩名太空人日前在太空站進行艙外維護時，不慎遺落價值10萬美元（約78萬元港元）的工具包，目前它已進入地球軌道，預計繞行數月後於明年3月落入大氣層，化為灰燼。

這宗「太空意外」發生在11月1日，美國太空總署太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）和歐海拉（Loral O'Hara）進行太空站例行艙外維護，未料在修理太陽能板時一不留神，價值10萬美元的工具包漂浮到遠處，待發現時已無法取回。