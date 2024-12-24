太空人駕駛小型飛機驚見不明球體掠過 稱快到未趕及害怕(有片)

綜合外媒報道，曾執行過多次太空任務的焦立中（Leroy Chiao），是第311名進入太空的人類，他在受訪時描述這奇特事件。他回憶表示，當時他駕駛小型飛機從科羅拉多州飛往德州休士頓，飛行高度約9千英呎，但卻有2個金屬球體從他的飛機旁飛過，一個在機身左側，另一個飛在其上方，直徑約0.9公尺，距離飛機只有約6公尺。

台裔美國國家航空暨太空總署（NASA）前太空人焦立中近日爆料，他今年8月駕駛小型飛機飛越德州上空時，親眼目睹2個金屬球體從飛機旁快速掠過，且沒有出現在雷達上，令人好奇。

曾懷疑是無人機

焦立中感嘆，沒被這2個神秘金屬球體擊中非常幸運，「事情發生太快，我甚至沒有機會感到害怕」，他透露，這2個金屬球體沒有出現在雷達上，所以空中交通管制中心未提醒他，。焦立中說，他曾認為或許是美國機密技術測試，「這是某種軍事計劃，某種無人機，但你知道這很難說，對吧？」他指出，他認為不太可能是惡作劇。

64歲的焦立中生於美國威斯康辛州，美國柏克萊加州大學化學工程理學士、聖塔芭芭拉加利福尼亞大學理學碩士、博士，父親焦祖韜出生山東，來台後畢業於台灣師大附中、成功大學化學系，母親朱青筠出生在山東省青島市，兩人在台灣相識結婚，1950年代移居美國。