太空垃圾砸中肯尼亞村莊　直徑2.4米重逾千磅

太空垃圾竟從天而降！一個直徑約2.4米、重達5百公斤的金屬環，上月30日竟從天而降，砸中肯尼亞南部一座村莊，初步研判是一枚火箭的分離環，當地政府正調查事發原因。

「這是個別事件」

綜合外媒報道，這個巨大的金屬環墜入肯尼亞馬瓜尼郡（Makueni）木庫庫村（Mukuku），掉落時發出巨響，引起村民的騷動，大家聚集在這個環狀物體附近，猜測它到底從何而來。

肯尼亞太空局（KSA）1日證實，這個墜落物體是一枚火箭的分離環，直徑約8英尺（約2.4米）、重量約1,100磅（約500公斤），不會對民眾造成安全威脅。肯尼亞太空局在聲明中指出，「這是個別事件」，該局已經回收這個金屬環，並與地方政府合作，調查其確切來源。