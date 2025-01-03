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國際
2025-01-03 11:45:00

太空垃圾砸中肯尼亞村莊　直徑2.4米重逾千磅

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肯尼亞村莊遭太空垃圾砸中。（示意圖／Pixabay）

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太空垃圾竟從天而降！一個直徑約2.4米、重達5百公斤的金屬環，上月30日竟從天而降，砸中肯尼亞南部一座村莊，初步研判是一枚火箭的分離環，當地政府正調查事發原因。

「這是個別事件」

綜合外媒報道，這個巨大的金屬環墜入肯尼亞馬瓜尼郡（Makueni）木庫庫村（Mukuku），掉落時發出巨響，引起村民的騷動，大家聚集在這個環狀物體附近，猜測它到底從何而來。 

肯尼亞太空局（KSA）1日證實，這個墜落物體是一枚火箭的分離環，直徑約8英尺（約2.4米）、重量約1,100磅（約500公斤），不會對民眾造成安全威脅。肯尼亞太空局在聲明中指出，「這是個別事件」，該局已經回收這個金屬環，並與地方政府合作，調查其確切來源。

太空垃圾問題惡化

報道指出，隨着各國在太空活動增加，太空垃圾問題隨之惡化，這些金屬物體原本應在重新進入地球大氣層時，燃燒殆盡，或落入無人居住的區域，例如海洋，但不知為何掉入村莊。

事實上，過去也曾發生類似事件，例如2022年SpaceX飛龍號（Dragon）太空艙的一部分，掉入澳洲一座綿羊牧場。2024年3月，佛州一處民宅被金屬圓柱體擊中，導致美國國家太空總署（NASA）面臨訴訟。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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