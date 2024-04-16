太空垃圾砸爛佛州住宅屋頂 NASA證實來自國際太空站

美國太空總署(NASA)周一(15日)證實，上月一個從天而降、砸爛美國佛羅里達州一名男子住所屋頂的不明物體，是國際太空站棄置的碎片。
苦主：NASA沒回應
這宗離奇事件上月曝光，佛州那不勒斯(Naples)居民奧蒂羅(Alejandro Otero)在社交平台X發文，表示上月8日下午，這個物體「砸爛屋頂，穿過(他家的)兩層樓，還差點(砸到)我的兒子」。呼籲網民協助他聯絡NASA，因為他發送訊息和電郵給NASA，但未得到回應。
觀察太空狀況的專家指，國際太空站2021年曾丟棄一個承載舊電池的托盤，而佛州這宗事件發生的時間與地點，均與官方在這個廢棄托盤在大氣層燃燒的預測十分接近，很可能就是此物。NASA從奧蒂羅取得物體並進行分析後，證實其屬於國際太空站的廢棄物。
太空垃圾屬飛行支援設備
NASA表示：「根據檢查，本機構認定碎片來自NASA的飛行支援設備，是一個用來把電池固定在貨物托盤的支架。這個物體由鉻鎳鐵合金(Inconel)製成，重1.6磅(0.7公斤)，高4吋(10厘米)，直徑1.6吋(4.06厘米)。」
NASA：保護地表民眾安全
NASA並承諾調查碎片是如何穿越大氣層卻未被燃燒殆盡，並將更新其工程模型以防止同類事件再發生，強調「NASA仍致力對近地軌道的活動負起責任，並在必須拋棄太空硬體時盡可能降低風險，保護地表上的民眾」。
新聞資訊網站「科技藝術」(Ars Technica)報道，雖然這些電池為NASA所有，但它們被安裝在日本太空機構JAXA發射的托盤結構上，恐將使責任賠償問題變得複雜。
過去也發生過太空垃圾墜落地球的事件，包括2022年美國太空探索科技公司SpaceX飛龍號(Dragon)太空船有一部分落在澳洲牧場，美國第一個太空站「天空實驗室」(Skylab)墜落在西澳洲(Western Australia)。