太空垃圾砸爛佛州住宅屋頂 NASA證實來自國際太空站

居民奧蒂羅上傳砸爛其屋頂物體的照片。(互聯網)

美國太空總署(NASA)周一(15日)證實，上月一個從天而降、砸爛美國佛羅里達州一名男子住所屋頂的不明物體，是國際太空站棄置的碎片。

苦主： NASA沒回應

這宗離奇事件上月曝光，佛州那不勒斯(Naples)居民奧蒂羅(Alejandro Otero)在社交平台X發文，表示上月8日下午，這個物體「砸爛屋頂，穿過(他家的)兩層樓，還差點(砸到)我的兒子」。呼籲網民協助他聯絡NASA，因為他發送訊息和電郵給NASA，但未得到回應。

觀察太空狀況的專家指，國際太空站2021年曾丟棄一個承載舊電池的托盤，而佛州這宗事件發生的時間與地點，均與官方在這個廢棄托盤在大氣層燃燒的預測十分接近，很可能就是此物。NASA從奧蒂羅取得物體並進行分析後，證實其屬於國際太空站的廢棄物。