太空培育老鼠胚胎 日研究︰無重狀態不影響發育

研究人員以特別裝置在太空站培育胚胎。(互聯網)

研究人員指胚胎在有或沒有重力下，發育情況相若。

日本科學家創全球先河，在國際太空站展開培育哺乳類動物早期胚胎的實驗，日前宣布成功培育老鼠胚胎，且能正常發育，增加人類在太空繁衍後代的可能性。

山梨大學先進生物科技中心教授若山照彥，以及日本宇宙航空開發機構(Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA)等組成的研究團隊，於2021年8月透過火箭將冷凍老鼠胚胎送至國際太空站。在太空站的日本太空人星出彰彥透過特別設計的裝置，將這些早期階段的胚胎解凍，並在太空站培育，為期4天。

重力對胚胎發育無顯著影響

研究員表示，這些在近乎無重力環境下培育的老鼠胚胎正常發育到囊胚期(blastocyst)，亦即是能進一步發展成胎盤及胎兒的細胞。

研究顯示，在近乎無重力環境下培育的72個胚胎中，17個(23.6%)發育到囊胚期，相比之下，在模擬地球地深吸力環境下培育的61個胚胎中，有19個(31.1%)發育到囊胚期。研究員認為，實驗「清楚證明重力(對胚胎發育)沒有顯著影響」，而經分析後，兩批囊胚期樣本的基因，並無分別。

首證哺乳類動物或可在太空繁殖

研究人員表示，今次是史上首個研究揭示哺乳類動物或可在太空繁殖，未來會把有關囊胚期胚胎植入老鼠體內，並檢查老鼠能否生殖，以確認這些胚胎是否正常。