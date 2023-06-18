太空旅行｜正式開辦！維珍銀河宣布8月起每月設太空航班 首批乘客已購票10年

有甚麼機票買了10年才能起飛？英國富商布蘭森(Richard Branson)創立的太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)日前宣布，該公司的商業太空飛行旅程8月將正式展開，預期之後每月會開辦一趟旅程。美聯社指，維珍銀河過去10年已經售出約800張機票，如今乘客終可起飛，據報早期乘客已到收劃位通知。

維珍銀河表示，公司將於本月27至30日啟動航班「Galactic 01」，接載來自意大利空軍和意大利國家研究委員會3名人員進行微重力研究。接著的商業航班「Galactic 02」定於8月初起飛，之後預計每月都會有商業太空航班。美聯社稱，維珍銀河最初一批門票每張售價20萬美元(約156萬港元)，如今已需45萬美元(約351萬港元)。過去有報道指，美國演員里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)及歌手Justin Bieber均已購票。

