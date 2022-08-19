太空衣電力驟降 俄太空人險缺氧急返艙

俄羅斯上月宣布將會在2024年結束與美國合作退出國際太空站，並另起爐灶之際，國際太空站周三發生危急事故，兩名俄羅斯太空人步出艙外太空漫步期間，其中一人太空衣的電池電力驟降，威脅氧氣供應；促使俄地面控制人員慌忙不斷命令俄太空人趕快返回太空站艙內。事件最後有驚無險，美國太空總署發言人稱，有關太空人當時並無危險。

俄太空人阿爾捷米耶夫(Oleg Artemyev)和馬特維耶夫(Denis Matveev)原定執行6個半小時太空漫步，調校安裝到俄羅斯實驗艙的歐洲太空總署新機械臂，但進行約兩小時後，阿爾捷米耶夫的太空衣卻出現電壓急降影響電流量，被警告太空衣的氧氣泵或失去動力，也可能與地面失聯。太空站與俄地面控制室的直播通話可聽見俄地面人員多次命令阿爾捷米耶夫，「放下所有東西，立即開始回去……回去並接上站內電源」。阿爾捷米耶夫最後返回氣壓隔離室，將太空衣接駁上站內的電源。

德國太空人頭盔滲水

馬特維耶夫仍留在艙外，但基於「孖咇」制度，他逗留多1小時將機械臂調校回正常位罝和收拾工具後安全返艙。太空漫步腰斬前，兩人已將攝影鏡頭安裝到機械臂，惟仍有部分工作未完成。3月時德國太空人曾出現頭盔滲水，雖然不像意大利太空人2013年差點溺斃，但仍構成安全威脅，令太空漫步任務暫停。