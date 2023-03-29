太陽表面穿大窿為地球20倍大 時速290公里太陽風周五威脅地球

美國太空總署(NASA)的太陽動力學天文台繼上周發現太陽表面有一個大窿後，又再發現第二個穿洞，面積是地球的20倍，釋放約時速290公里太陽風吹向地球，並將於周五影響地球。科學家正密切監察太陽風會否干擾地球磁場、衛星和科技設施。 太陽表面第一個穿洞於上周四發現，是地球的30倍大，釋放的太陽風觸發震撼的北極光，遠至南面的美國亞利桑那州也看見。NASA指，太陽太氣層的冕洞(coronal hole)為磁場打開，是高速太陽風來源之一。從拍攝的圖片可見黑色的部分是冕洞，而太陽風可在地球較高緯度地區產生北極光。太陽穿洞或看來可怕，但地球未必受到威脅。

太陽活動｜冕洞位於太陽赤道產生更快速太陽風 冕洞是太陽常見特徵，在太陽表面不同地方出現，最常見是在太陽兩極附近，在太陽活動周期中也會在不同時間出現得頻密。冕洞的影響通常都無害，但衛星通訊及高緯度地區的無線電通訊有時或短暫受干擾。NASA上周發現的首個穿洞靠近太陽極點，第二個穿洞則在太陽赤道；倫敦大學學院太空及氣候物理副教授Daniel Verscharen指，「這個(第二個)冕洞的形狀沒有甚麼特別，但其位置卻值得注意。我預料在周五晚至周六清晨，這個冕洞會釋放更高速的風吹向地球。」 首個冕洞於上周末為地球帶來漂亮的北極光，紫光和綠光照亮夜空，在非常低緯度地區也可看見，它們由一股G3風暴產生；G3級別是指「強烈」太陽風暴，可影響電力系統、太空船運作，例如影響方向問題。預期第二個冕洞也可能產生美麗的北極光，民眾有機會看見。當太陽高能粒子與地球高層大氣的原子和分子發生交互作用時會產生光芒，即是大家所說的極光。 民眾上周四拍到的極光