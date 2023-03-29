太陽表面穿大窿為地球20倍大 時速290公里太陽風周五威脅地球

美國太空總署(NASA)的太陽動力學天文台繼上周發現太陽表面有一個大窿後，又再發現第二個穿洞，面積是地球的20倍，釋放約時速290公里太陽風吹向地球，並將於周五影響地球。科學家正密切監察太陽風會否干擾地球磁場、衛星和科技設施。
太陽表面第一個穿洞於上周四發現，是地球的30倍大，釋放的太陽風觸發震撼的北極光，遠至南面的美國亞利桑那州也看見。NASA指，太陽太氣層的冕洞(coronal hole)為磁場打開，是高速太陽風來源之一。從拍攝的圖片可見黑色的部分是冕洞，而太陽風可在地球較高緯度地區產生北極光。太陽穿洞或看來可怕，但地球未必受到威脅。
太陽活動｜冕洞位於太陽赤道產生更快速太陽風
冕洞是太陽常見特徵，在太陽表面不同地方出現，最常見是在太陽兩極附近，在太陽活動周期中也會在不同時間出現得頻密。冕洞的影響通常都無害，但衛星通訊及高緯度地區的無線電通訊有時或短暫受干擾。NASA上周發現的首個穿洞靠近太陽極點，第二個穿洞則在太陽赤道；倫敦大學學院太空及氣候物理副教授Daniel Verscharen指，「這個(第二個)冕洞的形狀沒有甚麼特別，但其位置卻值得注意。我預料在周五晚至周六清晨，這個冕洞會釋放更高速的風吹向地球。」
首個冕洞於上周末為地球帶來漂亮的北極光，紫光和綠光照亮夜空，在非常低緯度地區也可看見，它們由一股G3風暴產生；G3級別是指「強烈」太陽風暴，可影響電力系統、太空船運作，例如影響方向問題。預期第二個冕洞也可能產生美麗的北極光，民眾有機會看見。當太陽高能粒子與地球高層大氣的原子和分子發生交互作用時會產生光芒，即是大家所說的極光。
民眾上周四拍到的極光
Wait for it. Amazing #AuroraBorealis show later last night after a long slow start. #Timelapse taken from near Carseland AB using an iPhone 11Pro running @NightCapApp @spaceyliz @TweetAurora @ratzlaff @TamithaSkov @MyRadarWX @CTVStanfield pic.twitter.com/bgfpntu5Em— Calgary RASC (@CalgaryRASC) March 23, 2023
太陽活動｜甚麼是太陽風暴？
太陽風暴或太陽活動可分為四大構成原素，那可影響地球：
太陽耀斑(Solar flare)：是太陽大氣層的大型爆發，由光子組成，它們在太陽面向地球的位置出現才會影響地球。根據香港天文台所指，耀斑是一種劇烈的太陽活動現象，與太陽上某處急劇放出電磁波及大量帶電荷粒子(主要為電子)有關。它可以破壞衛星並帶來巨大經濟損失，非常大的耀斑可在電網中產生電流，中斷電力供應。
日冕物質拋射(Coronal MassEjections,CME)：太陽拋射出大型離子雲及磁場，它們可爆發射向任何方向，若射向地球便會對地球產生影響。CME撞擊地球可產生地磁風暴，也會加強極光，並可干擾無線電、全球定位系統及令電力系統負荷過重。
高速太陽風氣流(High-speed solar wind streams)：來自太陽表面的冕洞，它們可在太陽任何位置形成，通常較接近太陽赤道產生的風會影響地球。
太陽高能粒子(Solar energetic particles)：從日冕物質拋射(CME)和太陽耀斑產生，包含質子、電子和能量在數十KeV至GeV的重離子。太陽高能粒子會受太陽磁場牽引，與地球磁場相交會對地球產生影響。若高能粒子干擾地球磁場會威脅航班。