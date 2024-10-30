夫妻峇里遊崖邊拍照　丈夫慘遭巨浪捲走(有片)

峇里島知名景點「天使浴池」(Angel's Billabong)日前傳出致命意外。一名印度男遊客與妻子和朋友遊覽當地期間，在拍照留念時遭一陣大浪打來，導致該男遊客直墮懸崖墮入海中，遺體翌日被尋獲。

綜合報道，來自印度加爾各答的59歲男子Nilesh Mukhi上周三(23日)與妻子和朋友，一起造訪峇里島景點「天使浴池」。當他在懸崖旁與妻子合照時，突然遭大浪捲入海中。當地搜救隊連夜搜尋後，24日上午在距離天使浴池約19公里外的Nusa Dua尋獲他的遺體。