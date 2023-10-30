夫妻海邊執到樽　睇完字條嚇到即講「對唔住」

澳洲一對夫妻在沙灘散步時，發現一個玻璃樽正漂向岸邊，就如一般人所想，都以為是地球某時某地的人所留下的訊息，他們滿心歡喜又好奇地撿起來看，卻發現裡面除了紙條以外，竟還裝著「某人的骨灰」，嚇得即講「對唔住」兼將玻璃瓶掟回大海。
綜合報道，夫妻當時帶著狗狗在昆士蘭州北部某個沙灘散步，Rick發現海裡有玻璃樽正漂向岸邊，就將它撿遞給妻子Cyrsta檢查，可見瓶內除了一張被捲過的紙條，還有不少看似沙的東西。他們以為樽裡裝著情書或筆友留言，為了看清楚紙條，沒想清楚就幾乎將裡面的「沙」全倒出來，這才赫然看見幾行字，「這裡躺著的是Geoffrey的骨灰，如果被找到了，請把瓶子丟進往外流的潮水中，這樣我就能夠繼續我的旅行。」兩人反應過來，立刻尷尬喊道：「噢，不好了！」
網民：歡迎來到澳洲
夫妻在影片中表示，他們對於Geoffrey感到非常抱歉，因此已盡可能將骨灰裝回瓶子裡，即使混雜了大量沙子，最終還是「利用往外流的潮水再度把他送出去了。」這段影片至今已累計逾180萬次觀看，儘管無法證實是否惡作劇，仍引起部分網民熱議：「不管怎樣，歡迎來到澳洲」、「好奇這個瓶子原本有多滿」、「瓶子裡裝的不是精靈，而是Geoffrey」、「這裡就是他旅途的終點了」。還有人大開玩笑說：「天啊，那是我爸！」