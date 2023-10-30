夫妻海邊執到樽　睇完字條嚇到即講「對唔住」

澳洲一對夫妻在沙灘散步時，發現一個玻璃樽正漂向岸邊，就如一般人所想，都以為是地球某時某地的人所留下的訊息，他們滿心歡喜又好奇地撿起來看，卻發現裡面除了紙條以外，竟還裝著「某人的骨灰」，嚇得即講「對唔住」兼將玻璃瓶掟回大海。

綜合報道，夫妻當時帶著狗狗在昆士蘭州北部某個沙灘散步，Rick發現海裡有玻璃樽正漂向岸邊，就將它撿遞給妻子Cyrsta檢查，可見瓶內除了一張被捲過的紙條，還有不少看似沙的東西。他們以為樽裡裝著情書或筆友留言，為了看清楚紙條，沒想清楚就幾乎將裡面的「沙」全倒出來，這才赫然看見幾行字，「這裡躺著的是Geoffrey的骨灰，如果被找到了，請把瓶子丟進往外流的潮水中，這樣我就能夠繼續我的旅行。」兩人反應過來，立刻尷尬喊道：「噢，不好了！」