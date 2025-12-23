夫婦中1.1億元頭獎　一原因騙孩子只中11萬元

澳洲珀斯一對年約40多歲的夫妻抱回驚人的1,500萬美元(約1.16億港元)彩券大獎，但他們卻因為1考量騙孩子說，中獎金額只有1.5萬美元(約11.6萬港元)。

綜合報道，這對居住在珀斯北部的夫妻，從伊朗移居澳洲後創業經營生意。妻子平時購買的是由電腦隨機選號的「Slikpik」彩券，但由於2日澳洲首個全國性的樂透遊戲「Oz Lotto」開獎，她決定改變策略，改用夫妻最喜歡的一組號碼下注。女子稱：「我在開獎當晚對獎時，簡直不敢相信自己看到的數字，甚至還請人工智能(AI)聊天服務幫我，確認我們是不是真的贏了1,500萬美元。一開始它說沒有……我原本興奮到不行，結果心情立刻跌到谷底。」直至丈夫下班回家後，他再次檢查彩券，並致電西澳彩券公司「Lotterywest」作三度確認。女子表示：「我們發現中獎後，既吃不下晚餐也睡不著覺，腦海裡不斷浮現各種未來計畫。」