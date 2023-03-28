熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-03-28 21:03:22

夫婦吃「炸雞脾魚」後中毒麻痹抽搐 1死1命危 真身竟是它

分享：
據報「雞腿魚」屢在馬來西亞造成中毒事件。(互聯網)

據報「雞腿魚」屢在馬來西亞造成中毒事件。(互聯網)

馬來西亞一對夫婦近日食用購自當地流動魚販的「雞腿魚」後，出現中毒症狀，其中妻子死亡、丈夫命危。

事發在本月25日，當地柔佛州居鑾市一村落，出事夫婦的57歲黃姓兒子表示，84歲父親及83歲母親日前在流動魚販採購「雞脾魚」回家炸來吃，結果吃完約1小時後，母親嘴巴抽搐、身體局部抽筋，父親則腿部麻痺，他大驚下連忙將二人送院急救。

據報因黃母所吃的雞腿魚分量較多，最終不治身亡，據報她入院時已陷昏迷；黃父則須在深切治療病房留醫，但醫生稱情況不樂觀，叫家人有心理準備。

據報夫婦吃下炸「雞腿魚」後中毒。(互聯網)

據報夫婦吃下炸「雞腿魚」後中毒。(互聯網)

雞腿魚｜當局取走兩條已炸「雞腿魚」化驗

當局已從夫婦寓所取走兩條已炸好及其餘未煮的雞腿魚，送往化驗。據報村內亦有村民進食當日購買的雞腿魚，幸無中毒情況，村長已通知村民勿再食用。柔佛州衛生局部門指，涉事「雞腿魚」由當地漁民捕捉，提醒民眾選購已知有風險的食材時應小心。

 

雞腿魚｜「雞腿魚」其實是河豚 死者女兒促禁售

說「雞腿魚」有風險的原因是它其實是河豚。有當地營養師稱，馬來西亞流行食用的「雞腿魚」，是毒性較低的一種河豚(即雞泡魚)。當地屢傳有人吃後中毒事件，部分原因或與商家不夠經驗，處理魚肉時令內臟毒素接觸到魚肉，又或混入其他河豚一起出售所致。夫婦的51歲女兒表示，希望事件令公眾引以為鑑，勿為了口腹之欲而僥倖心態進食「雞腿魚」，並冀當局立法禁止銷售「雞腿魚」。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受