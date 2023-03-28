夫婦吃「炸雞脾魚」後中毒麻痹抽搐 1死1命危 真身竟是它

馬來西亞一對夫婦近日食用購自當地流動魚販的「雞腿魚」後，出現中毒症狀，其中妻子死亡、丈夫命危。

事發在本月25日，當地柔佛州居鑾市一村落，出事夫婦的57歲黃姓兒子表示，84歲父親及83歲母親日前在流動魚販採購「雞脾魚」回家炸來吃，結果吃完約1小時後，母親嘴巴抽搐、身體局部抽筋，父親則腿部麻痺，他大驚下連忙將二人送院急救。

據報因黃母所吃的雞腿魚分量較多，最終不治身亡，據報她入院時已陷昏迷；黃父則須在深切治療病房留醫，但醫生稱情況不樂觀，叫家人有心理準備。