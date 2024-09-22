夫婦帶貓露營即走失 流浪2個月終尋回 疑一直試圖回家 失近半體重(有片)

美國加州一隻灰貓「波仔」(Rayne Beau)，6月跟主人一起去露宿時，因懷疑受驚而走失。猶幸波仔於流浪了兩個月後，奇蹟被尋獲救起，重回主人懷抱，但本來圓鼓鼓的牠瘦了接近一半，見者心痛。
跟主人安古阿諾夫婦(Benny and Susanne Anguiano)住在加州薩利納斯(Salinas)的「波仔」，於今年6月4日抵達懷俄明州的黃石公園露營時，懷疑受驚而跑進附近樹林內。據報「波仔」曾去過沙灘及湖泊，但未曾去過樹林。
夫婦之後花了4日在附近尋貓，卻不見牠的蹤影，只好返回加州寓所。他們雖擔心以後再也見不到愛貓，但安古阿諾妻子仍抱有一絲希望。
貓走失｜飼住相信牠有尋路回家
在「波仔」走失後兩個月，夫婦突然接獲動保團體的通知，指有人發現「波仔」現身於加州的羅斯維爾(Roseville)街頭，其後被送至當地防止虐畜會SPCA，憑「波仔」身上晶片找到他們。
據報「波仔」被尋回的位置，距其走失地營地逾1,300公里，而距離寓所則僅約320公里，夫婦深信「波仔」有盡力尋找回家的路，才愈行愈近老家。受了兩個月苦的「波仔」，體重大減了40%，由本來的13磅減至8磅，腳板仔亦受了傷。夫婦失而復得後，稱暫時也不會再帶「波仔」郊遊，會改為在家中露營。