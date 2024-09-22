夫婦帶貓露營即走失 流浪2個月終尋回 疑一直試圖回家 失近半體重(有片)

美國加州一隻灰貓「波仔」(Rayne Beau)，6月跟主人一起去露宿時，因懷疑受驚而走失。猶幸波仔於流浪了兩個月後，奇蹟被尋獲救起，重回主人懷抱，但本來圓鼓鼓的牠瘦了接近一半，見者心痛。

跟主人安古阿諾夫婦(Benny and Susanne Anguiano)住在加州薩利納斯(Salinas)的「波仔」，於今年6月4日抵達懷俄明州的黃石公園露營時，懷疑受驚而跑進附近樹林內。據報「波仔」曾去過沙灘及湖泊，但未曾去過樹林。

夫婦之後花了4日在附近尋貓，卻不見牠的蹤影，只好返回加州寓所。他們雖擔心以後再也見不到愛貓，但安古阿諾妻子仍抱有一絲希望。